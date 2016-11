Kapela Beach Boys se opět dává dohromady. | foto: Wikipedia

PRAHA V pražském Kongresovém centru 10. června příštího roku vystoupí legendární americká kapela The Beach Boys, která se do dějin populární hudby zapsala hity jako Surfin’ USA nebo Good Vibrations. Na území Česka zahraje po téměř padesáti letech. Vstupenky na její koncert budou v prodeji od úterý v síti Ticketportal. ČTK to v pondělí za pořadatele sdělil Martin Zvoníček.

Skupinu založili v Kalifornii v roce 1961 bratři Brian, Carl a Dennis Wilsonové a jejich bratranec Mike Love. Kapela, jejíž zvuk je plný harmonických melodií a průzračných vícehlasů, vydala svoje nejslavnější a podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie Pet Sounds v roce 1966. Deska plná zvukových efektů a neobvyklých nástrojů obsahuje hity jako Sloop John B nebo Wouldn’t It Be Nice.

Poslední album skupiny vyšlo před čtyřmi lety, kdy se znovu dala dohromady na oslavu půl století své existence. Na albu s názvem That’s Why God Made the Radio tehdy pracovali Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston a David Marks, kteří byli členy kapely v době její největší slávy v polovině 60. let.

V bývalém Československu Beach Boys odehráli v roce 1969 tři koncerty, a to v pražské Lucerně, na brněnském zimním stadionu a v Bratislavě.