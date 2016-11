V Praze začaly první vánoční trhy. Strom na Staroměstském náměstí se rozsvítí za týden

Strom na Staroměstském náměstí rozzáří příští sobotu světelná animace doprovázená hudbou. Opakovat se bude denně každou hodinu mezi 17:30 a 20:30 až do 6. ledna. Slavnostní rozsvěcení jako do předloňského roku město nechystá. Smrk vysoký 31 metrů letos pochází z Pecky na Královehradecku, do města bude přivezen v noci na úterý.



Na vánoční trhy mohou Pražané či návštěvníci metropole vyrazit také od pátku na náměstí Republiky nebo od středy na Tylovo náměstí. Od 2. do 4. prosince jsou vánoční trhy i na výstavišti v Holešovicích.

Vlastní oslavy adventu pořádají také městské části. Většina plánuje rozsvěcení vánočního stromku a sérii adventních koncertů. Praha 3 zahájí Žižkovský advent rozsvícením stromečku na náměstí Jiřího z Poděbrad v pátek 25. listopadu, začnou také vánoční trhy. Součástí programu naplánovaného až do 20. prosince jsou koncerty, Živý betlém nebo oslava Mikuláše pro děti.

Strom na Kubánském náměstí v Praze 10 a Stromek Spolku břevnovských živnostníků v ulici U Kaštanů se rozsvítí v sobotu 26. listopadu. Na stejný den je naplánován také Mikulášský jarmak v centru Toulcův Dvůr. V Praze 5 rozsvítí stromek v neděli 27. listopadu, v Praze 4 ve čtvrtek 1. prosince a v Praze 2 v neděli 4. prosince. Předvánoční program ve Starých Bohnicích je naplánován na neděli 11. prosince.

Speciální web k vánočním akcím spustila pražská informační služba Prague City Tourism. Zve na adventní koncerty, mše či speciální menu v restauracích.