Vášeň, mámení a ledvinové kameny. Festival francouzských filmů uvede Kameny bolesti s Marion Cotillard

Nicole Garcia (*1946) se proslavila i jako herečka - hrála po boku hvězd jako Jean Paul Belmondo, Louis de Funés, Philippe Noiret, Gérard Depardieu nebo Jean Rochefort, který byl zároveň jejím manželem a otcem jednoho z jejích synů. Mezi režiséry, s nimiž spolupracovala, jsou Alain Resnais, Henri Verneuil, Claude Lelouch nebo Jacques Deray. Sama se režírování věnuje od roku 1986, ke svým filmům si obvykle píše i scénáře.

Uhranuta krásným poručíkem

Snímek Kameny bolesti natočila Nicole Garcia podle románu italské spisovatelky Mileny Agusové. Snímek je zasazen do prostředí jihofrancouzského venkova po druhé světové válce a jeho hrdinkou je svérázná dívka jménem Gabrielle (Marion Cotillard), která si dlouho neví rady se svou sexualitou, a její okolí si neví rady s ní. Divák se s Gabrielle nicméně poprvé setkává coby s konsolidovanou manželkou a matkou, která spolu s manželem doprovází syna do města na klavírní vystoupení. Název jedné z lyonských ulic ovšem vyvolá v Gabrielle velké pohnutí – a není divu, dozvíme-li se, co v mladším věku prožila.

Marion Cotillard ve filmu Kameny bolesti

Sledujeme pak ve vráceném čase problematické zrání venkovské dívky, jejíž explozivní touha nenachází adekvátní odezvu u místního učitele. Posléze jí rodiče domluví svatbu s jedním ze sezonních pomocníků, cílevědomým pracantem Josém (Alex Brendemühl). Ten naopak Gabrielle nevzrušuje vůbec (a ví to), přesto nakonec ke sňatku dojde.

José je šikovný řemeslník, vybuduje si existenci, na Gabrielle to ovšem velký dojem nedělá. Životní láska na ni teprve čeká, a to ve švýcarském sanatoriu. Kupodivu se nejedná o léčebnu nemocí nervových, ale o ústav, kde se Gabrielle léčí z ledvinových kamenů: možná je to jen souběžné trápení, možná zhmotněný projev potlačené touhy, kdo ví. Každopádně Gabrielle si není jista, zda se chce kamenů doopravdy zbavit, jestli si své utrpení raději neponechá, navzdory tomu, kolik musel její dobrácký manžel za pobyt na léčení zaplatit.

Kameny bolesti Režie: Nicole Garcia

Hrají: Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl a další

Francie 2016

V předpremiéře uvádí Festival francouzského filmu

Potom však Gabrielle doslova uhrane bolestně krásný spolupacient, zasmušilý poručík André Sauvage (Louis Garrel), jenž bojoval v Indočíně, kde se nakazil záhadnou a zhoubnou nemocí. Opět přichází spalující vášeň – avšak zdá se, že bude zase tak strašně jednostranná... Gabriellino milostné šílenství i jeho následky zůstávají po odjezdu ze sanatoria na krku jejímu oddanému manželovi. A možná je tu přece jen jakási naděje.

Snímek stojí a padá s výkonem Marion Cotillard v hlavní roli: kamera francouzskou hvězdu právem miluje, ale o to je bohužel těžší uvěřit Gabrielliným trampotám s muži, kteří před ní utíkají. Přesto dokáže Cotillardová dodat své postavě jistou plasticitu. A sentimentální historce jako celku alespoň zajímavost, ne-li už věrohodnost.