Ve Středozemním moři bylo zachráněno dalších 114 migrantů

Šestnáct nezletilců, včetně tří malých dětí, nemělo doprovod. Většina migrantů pochází ze Senegalu a Guineje, několik jich je z Ugandy, Mali a Pobřeží slonoviny.



V minulosti v podobných případech přiváželi záchranáři migranty k italským břehům. Loni do Itálie připlul rekordní počet více než 181.000 uprchlíků, což je téměř o 18 procent více než předloni.

Tehdejší italský premiér Matteo Renzi před dvěma měsíci prohlásil, že další rok jako ten loňský by byl pro zemi neúnosný. Od roku 2014 se přes Středozemní moře dostalo do Itálie ze severní Afriky více než půl milionu běženců.

V italských ubytovacích centrech je nyní zhruba 175.000 žadatelů o azyl, což je osmkrát více než v roce 2013. Vláda má lůžka pro zhruba 200.000 osob, takže se bude muset letos rozhodnout, zda přistaví nová uprchlická zařízení, poznamenala agentura Reuters Členské státy Evropské unie předloni slíbily, že z Itálie během dvou let přemístí do jiných unijních zemí 40.000 žadatelů o azyl. Zatím se to podařilo pouze u 2654 migrantů. Některé státy běžence z Itálie přijmout odmítly.