LN Do voleb jdete s heslem „Chceme silný kraj“. Co to přesně znamená? Posilování kompetencí?

Především si představujeme, že odejdou slabé, hlavně rudooranžové krajské koalice. Většina těch krajů rozhodně neprosperuje, ale mají na víc. Náš program je postavený tak, aby kompetence, které kraje skutečně mají – což nejsou ani poplatky ve zdravotnictví, ani migrace –, skutečně využívaly. Až na výjimky jsou daleko za svými možnostmi. A je to i tím, kdo sedí v radách.

LN Za jakými možnostmi?

Máte nějaké kompetence, možnosti a finanční prostředky. Záleží, co s tím uděláte. Buď potenciál využijete, nebo ne. Podle mě není využit dostatečně.

LN A jaké jsou tedy krajské kompetence, které chce KDU rozvíjet?

Samozřejmě je to rodina. Stát by měl jít napřed v tom, co je velkou bariérou pro skloubení mateřství a zaměstnání. Proto chceme, aby na krajských úřadech a ve firmách byly možné ve větší míře částečné úvazky a flexibilní pracovní doba.

Zabýváme se také intenzivně otázkou sucha a záplav, problém s vodou je oboustranný. Jednou je jí moc najednou, podruhé dlouhodobě málo. Pak je to i otázka sociálních služeb, velmi podporujeme, aby lidé, kteří se o sebe už nemohou postarat, byli v rodinném prostředí. Tedy menší důraz na ústavní péči a více terénních služeb, rozvoj domácí hospicové a paliativní péče. Jako prevenci chápeme podporu etického vzdělávání. Kraje zřizují střední školy a určitě je mohou metodicky vést, apelovat, aby se etické výchově věnovaly. Dnes už ne všechno mladí lidé dostanou v rodinách, je třeba s nimi diskutovat.

LN Projížděla jsem nedávno několika kraji a nikde jsem neviděla lidovecký billboard. Je to jen dojem, že jich ubylo, nebo jste přesunuli těžiště kampaně jinam?

Nikdy jsme nebyli billboardoví. KDU-ČSL i koalice, v nichž na krajích kandidujeme, voliči už znají. Je rozdíl v marketingu, když uvádíte na trh novou značku, kdy musíte všechny upozornit na to, že vůbec existujete. O nás to lidé vědí. A druhá věc je, že se skutečně soustředíme na jiné formy. Do kampaně dáváme poměrně málo peněz, nechali jsme na krajích, jak si to zváží, ale centrálně jsme billboardů moc nenakoupili. Máme výhodu, že máme desítky tisíc členů a příznivců, kteří jsou velmi ochotní přidat ruku k dílu, používáme jejich angažovanost, což považuji za smysluplné. Myslím, že se utrácení za kampaň přeceňuje.

LN Kolik jste na kampaň vydali?

Deset milionů na krajskou a pět milionů na senátní.

LN Co budete považovat za úspěch v obojích volbách?

Posílení. Více krajských mandátů a návrat v prioritních krajích, což je třeba Středočeský nebo Plzeňský, šance je podle mě i v Libereckém a Karlovarském kraji. Rádi bychom se dostali do zastupitelstev ve všech krajích.

LN A v senátních?

Tam obhajujeme dva kandidáty KDU-ČSL a Miluši Horskou, která je v našem klubu, ale kandiduje za politické hnutí Nestraníci. Vše, co bude nad tři, je úspěch. Máme velkou šanci stát se druhým nejsilnějším klubem v Senátu.

LN Regiony, které jste vyjmenoval, jsou současně ty, kde si nejvíc věříte?

Ne, to jsou ty, kde bychom se měli vrátit do zastupitelstev. My jsme tradičně silní na Vysočině, na Moravě a ve východních Čechách. Nepřeceňuji průzkumy, ale v některých krajích máme i šanci vyhrát.

LN Starostové a nezávislí hovoří o krajských volbách jako o testu své volební přitažlivosti, podle toho se pak zamyslí, jestli si vyberou nového partnera místo TOP 09 do sněmovních voleb. V některých krajích kandidujete společně. Vnímáte to také jako test možné předvolební koalice do sněmovny?

Kandidujeme společně jen v jednom kraji, což je daleko méně, než to nejprve vypadalo. Mě to trošku mrzí, protože ty koalice by měly daleko větší potenciál. Krajské volby budou určitým testem. Vždycky to může skončit na osobních ambicích, penězích, programu, nášlapných min je celá řada, ale další debatě se nebráníme. Smysl by měla i větší integrace ve středopravém prostoru, který je rozdrobený, podobně na to trpěla i Slovenská republika. Zatím to ale naráží na personální i ideové limity. Smysl dává fúze lidí, kteří mají společný zájem a dobrou vůli. V této chvíli nevidím moc subjektů, které by mělo smysl s KDU-ČSL fúzovat, zatím má smysl personální spolupráce.

LN V celorepublikových průzkumech se KDU pořád drží kolem sedmi procent. Preference neklesají, ale ani nerostou. Jak si to vysvětlujete?

Dobrá zpráva je v tom, že i když jsme šli do poněkud kontroverzní koalice, voliči nám neodcházejí. Dokážou ocenit naše fungování v koalici, pro část z nich to byl riskantní krok, navíc je důležité, že tyto voliče upevňujeme. A teď nastává fáze, kdy bychom měli oslovit více lidí. Jsem přesvědčen, že mnoho z nich ještě uvažuje a není rozhodnuto. Myslím, že u taktických voličů, kteří o své volbě přemýšlejí a nesklouzávají k povrchním heslům, máme potenciál vysoký.

LN Jak vysoký?

Není podstatné spekulovat, jestli budeme mít osm, nebo devět procent, to už je pak stejně věc propočtu mandátů. Důležitý je trend, abychom postupně přestali vadit větší části společnosti, aby si říkala, že má smysl nás volit a že to není nepatřičné. Je tu pořád bariéra. Lidé mi občas říkají: „Víte, ale já nechodím do kostela.“ Čímž myslí: „I když oceňuji, jak to děláte, nesmím vás volit.“ Postupně se nám daří odbourávat, aby nás lidé nevyřadili z osudí už předem. Zodpovědná solidarita křesťanských demokratů není nic, co by mělo lidi odpuzovat, bez ohledu na to, jestli jsou věřící. Věřící, nevěřící – hlavně myslící.

LN Daří se v tomto ohledu KDU-ČSL dostatečně prodávat své úspěchy ve vládě?

Tady samozřejmě platí, že vyšší bere. Když jdete na tiskovku, premiér se ujímá slova jako první. Jsme až třetí otloukánek vzadu, ale zároveň si myslím, že lidé oceňují, jak vládu stabilizujeme. Vezměte si, kolik už tu bylo krizí a nepřekonatelných překážek, a podívejte se, jak jsme se k tomu postavili. Podařilo se nám v mnoha případech situaci zklidnit, racionalizovat, a dokonce najít řešení. Část voličů to oceňuje, část ne – ta chce slyšet rychlé řešení, vidět, kdo je alfa samec, tomu to hodit a moc u toho nepřemýšlet. Pořád je tu ale skupina lidí, která vidí, že bez nás by to bylo horší.