Vitásková už nebude kandidovat na žádnou politickou funkci, v ERÚ ji nahradí rada

PRAHA Končící předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková nebude v budoucnu kandidovat na žádnou politickou funkci. Loni na podzim kandidovala Vitásková za Úsvit - národní koalici do Senátu. Ve volebním obvodu Ostrava-město ale skončila v prvním kole a zvolena nebyla.

„Lidé mě v politice nechtějí, takto se rozhodli, a já to znovu zkoušet nebudu,“ řekla Vitásková. Toto rozhodnutí podle ní platí také pro obecní a krajskou politiku.



Předsedkyně ERÚ skončí ve funkci příští pondělí. Nahradí ji nově zřízená pětičlenná rada úřadu v čele se současným místopředsedou úřadu Vladimírem Outratou. „Jsem ráda, že alespoň jeden místopředseda se do rady dostal. Věřím, že zachová kontinuitu toho, co úřad nastavil,“ uvedla. Ostatní jmenované členy rady hodnotit nechtěla.

Kromě Outraty tvoří novou radu ERÚ expert v teplárenství Vladimír Vlk, konzultant a vědecký pracovník Rostislav Krejcar, expert na obnovitelné zdroje, teplo a kogenerace Jan Pokorný a právník Vratislav Košťál.

Dosud jmenoval předsedu ERÚ prezident na návrh vlády, funkční období bylo šestileté. Nová rada má pět členů s pětiletým funkčním obdobím. Členy a jejího předsedu jmenuje vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.

V prvních letech zavedení rady nebudou mít všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně. Pětiletý mandát má Vlk, čtyřletý Outrata, tříletý Krejcar, na dva roky zasedne v radě Pokorný a na rok Košťál.

Vitásková po skončení mandátu plánuje dovolenou, o svých dalších krocích se chce rozhodnout po ní. Uvedla, že plánuje dodržet zákonný požadavek, podle kterého nesmí rok pracovat v energetice.

Chce dokončit další dva díly knižní trilogie Solární baroni, jejíž první díl letos vyšel. „V současné době je kniha překládána do ruštiny a angličtiny, protože na těchto trzích je o ni zájem,“ uvedla.

„Pokud by mě chtěl někdo stíhat i za literární tvorbu, pak je Severní Korea proti tomu, co se děje u nás, demokratický stát,“ dodala. Loni v únoru poslal Krajský soud v Brně Vitáskovou na 8,5 roku do vězení s ostrahou za to, že dvě solární elektrárny na Chomutovsku získaly v roce 2010 neoprávněnělicenci na provoz. Vitásková, která na úřadu působí od srpna 2011, vinu popírá a kauzu považuje za vykonstruovanou. Rozsudek není pravomocný.

Odborníci: vedení úřadu se zklidní

„Úřad by měl vystupovat jako srozumitelný, předvídatelný a přitom důsledný regulátor. A musí se - stejně jako my všichni ostatní - kreativně chystat na dobu, kdy energetika kvůli novým technologiím bude vypadat úplně jinak než v minulém půlstoletí. Paní předsedkyni se obojí moc nedařilo,“ uvedl analytik centra Glopolis Vojtěch Kotecký.



Podle Martina Sedláka z Aliance pro energetickou soběstačnost by nové vícečlenné vedení mělo prospět odborné stránce vedení úřadu. „Výhodou je i pravidelná obměna členů rady, takže lze reagovat na potřeby dynamicky se měnící energetiky,“ podotkl. Nová rada ERÚ by podle něj mohla přispět mimo jiné ke stabilizaci sektoru obnovitelných zdrojů. „Změnu ve vedení ERÚ jednoznačně vítáme,“ dodal předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora nová struktura vedení úřadu zvyšuje riziko politických tlaků, ale zároveň snižuje riziko nesprávného rozhodnutí jednotlivce. „Nově jmenovaní členové rady mají dostatečné profesní zkušenosti a znalosti a bude záležet především na nich, jak tuto šanci využijí,“ uvedl. Dodal, že při hodnocení Vitáskové je dobré mít na paměti, že přes veškeré kontroverze a mediální přestřelky úřad splnil všechny zákonné povinnosti.