Vítejte v džungli! Nové Jumanji láká na hvězdné obsazení a wrestling s nosorožci

Snímek Jumanji vzniká již od roku 2014. Jestli bude vůbec dokončen bylo otázkou do doby, než se studiu podařilo získat herce a bývalého zápasníka wrestlingu Dwaynea Johnsona.

Oba Jumanji filmy jsou volně inspirované stejnojmennou dětskou knihou Chrise von Alsburga. Ve verzi z roku 1995 začne Alan Parrish (Robin Williams) s přáteli hrát hru, která do světa vypustí divoká zvířata a nelítostné lovce. Letošní verze filmu je v tomto jiná - čtyři teenageři se ve hře převtělí do herních postav, které reprezentují stereotypy charakterů ze hry na hrdiny. Máme tady svalnatého borce se slabostí pro ženy (Dwayne Johnson), zakrslého chytrolína (Kevin Hart), pedantského knihomola (Jack Black) a amazonskou válečnici (Karen Gillian). Ti jsou přemístěni přímo do srdce džungle, kde budou bojovat o holý život.



I když je film novou verzí, Jack Black na veřejnost vypustil informaci, že by se film měl odehrávat ve stejné džungli, kde byla uvězněna postava Robina Williamse v původním filmu. Hrdinové by tak určitě měli narazit na jeho stopy. Snímek je tak svým způsobem i volným pokračováním.



Snímek Jumanji má premiéru plánovanou na 21. prosince letošního roku, přesně týden po nových Star Wars.