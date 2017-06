Průzkum: volby by vyhrálo ANO s velkým náskokem před komunisty a ČSSD

Průzkum se uskutečnil po odeznění vládní krize, která i podle jiných dotazování zhoršila výsledky ČSSD. Hnutí ANO se naopak zisk zvýšil z dubnových 28,3 procenta. Statistická chyba činí plus minus dva procentní body u menších stran a u větších plus minus tři procenta.



Poslance by měla i TOP 09 s 5,5 procenta hlasů, což je téměř o procentní bod méně než v dubnu. Lidovcům se výsledek zlepšil proti dubnu o tři desetiny na 7,4 procenta, hnutí Starostové a nezávislí (STAN) naopak ztratilo z dubnových 2,2 na červnových 0,9 procenta. Volební koalice KDU-ČSL a STAN by se tak při prostém součtu volebních zisků do Sněmovny nedostala, protože potřebuje získat deset procent hlasů. Jiné politické subjekty měly pod pět procent a do Sněmovny by neprošly.

Voleb se v červnu plánovalo zúčastnit 54 procent lidí, rozhodnuta o účasti není další čtvrtina.