Malá dívka s blonďatými copy, brýlemi, která již od raného dětstvi v sobě měla rozené vůdcovství. Tak popisuje Hillary Rodham Clintonovou jedna z mnoha obrázkových dětských knih, které se v poslední době objevily ve zdejších knihkupectvích a knihovnách.

Hillary je v těchto ilustracích popisována jako inteligentní, nebojácná a ambiciózní. Narodila se přitom do světa, kde dominovali muži. A jen oni měli možnost svých aspirací dosáhnout. Ta malá, obrýlená dívka se ale nevzdala a dál snila třeba i o tom, že dosáhne Bílého domu...

Žádná mánie se nekoná

Tyto „pohádkové“ příběhy o historii, které jsou nyní Američane svědky (poprvé po 240 letech by zemi mohla vládnout žena) ale nezažehly žádnou Clintománii. Před osmi lety, kdy se na veřejnosti ukázal Barack Obama (knihy ilustrací pro děti se na pultech v té době rovněž objevily), velká část země prvnímu potencionálnímu černošskému prezidentovi podlehla. Především liberálně založení lidé hltali každé Obamovo slovo, sledovali se zaujetím každý jeho pohyb, studovali jeho příběh.

Zde v New Yorku řada lidí nosila kšiltovky, trička či odznaky s jeho jménem a jeho volebními slogany. Podobizna Obamy se často objevovala v oknech domu společně se vzkazy typu: Opět věříme v Ameriku, Baracku. Portréty Hillary či její citáty ale dnes v New Yorku téměř nelze najít.

“Pamatuji, jak jsem si v metru četla jeden z Obamovych projevů a podělila se o obsah s neznámou ženou, která si sedla vedle mě. Brzy o textu začali diskutovat lidé kolem,” vzpomíná Linda Charltonová, rodilá Newyorčanka, která byla jednou z armády dobrovolníků Obamovy kampaně během tehdejších voleb.

K volbám se chystá i letos s úmyslem volit Hillary. Její volba není nicméně vyvrcholením emocí, tak jako v roce 2008. “Dám to Hillary, protože chci, aby Obamovo politické dědictví žilo dál,” říká tato pětatřicetiletá žena, jež během posledních osmi let přivedla na svět dvě děti včetně dnes čtyřleté dcery Veronicy.

Ani pohled na její vlastní dceru v ní nezažehne emoce směrem ke Clintonové. Linda někdejší ministryni zahraničí považuje za technokratickou političku, která je na její vkus příliš opatrná a oportunistická. “Máte z ní pocit, že má všechno pečlivě nastudované včetně emocionalních reakcí, které dá najevo před daným publikem,” míní Linda.

„Obamovskou koalici“ žene k volbám strach z Trumpa

Časopis Atlantic nedávno vystihl tento pragmatický vztah Hillary a mnoha jejích voličů. Na jednom z nedávných mítinků v Manchesteru ve státu New Hamsphire Hillary doprovodila populární massachusettská senátorka Elizabeth Warrenova. Z pódia mohly obě ženy (považované ještě nedávno za politické rivalky) vidět pestrý vzorek voličů, který Hillary urputně dávala dohromady. Tomuto voličskému seskupení se říká Obamovská koalice a tvoří ji mladí lidé, černoši, hispánci a ženy (především ty rekrutujicí se z minorit).

Hillary ztrácí u voličů ve věkové hranici do 29 let. Mladí její mocenský vzestup sledují se skepsí. Ani černoši jí, alespoň během předčasného hlasováni, nevolili s takovou silou, s jakou podpořili Baracka Obamu. Poslední dvě demografické skupiny ji každopádně mohou dostat do Bílého domu. Jedním z převládajících motivů jejich vysokého zájmu o volby (především hispánci během předčasného hlasováni lámou rekordy), je představa, že by prezidentem mohl být Donald Trump.

V Manchesteru se tento sjednocující pocit založený na strachu před Trumpem a chladným přijetím její vlastní kandidatury vizuelně promítl.

V davu se ukázalo pár studentů, kteří s nadšením během primárek následovali vermontskeho senátora Bernie Sanderse a žili jeho “politickou revolucí”. Řada liberálů Nové Anglie, kde New Hampsphire leží, přišla zčásti proto, aby si vyslechla Warrenovou. V davu byla i Meggy Hassanová, guvernérka státu, která ještě před pár měsíci veřejně prohlašovala, že se Hillary nedá důvěřovat.

Ztracené emaily a kamarádi z Wall Street

A jak poznamenal časopis Atlantic během onoho odpoledne typického babího léta, kdy husté listnaté lesy kolem hýří barvami, motivace lidí pramenila i z vnitřní paniky. Průzkumy na konci října naznačovaly, že Donald Trump, jehož volební výsledek řada expertů ještě v polovině uplynulého měsíce označovala za “historickou prohru”, začal dotahovat. Dnes jen jediný den před volbami má Hillary Clintonová jen velmi těsný náskok.

Může za to opětovné vyšetřování FBI v kauze „ztracených emailů“ Hillary a její soukromá korespondence, která se dostavá na veřejnost skrze WikiLeaks. Clintonová je díky tomu nahlížena s nedůvěrou, ostatně, jak si vysvětlit například její vztah s bohatou elitou z Wall Street? Během kampaně Hillary vášnivě mluvila o nutnosti regulovat excesy finančniho průmyslu a bojovat proti pokřivenosti ekonomického systému, který symbolizují právě bankéři a makléři na Wall Street.

Hillary ale mezi svými volebními mítinky neváhala zaměstnancům jedné z nejmovitějších firem na Wall Street – Golden Sachs říci, ze bohatí lidé jsou často terčem předpojatosti, protože jsou úspěšní. Za jeden takový projev Hillary dostala 225 tisic dolarů.

A pak je tu svět osobních výhod, odměn a protekcí, který dominuje okolí Hillary Clintonové. Fakt, který přispívá k podezření, že Hillary vytváří elitní klub mocných a majetných - tedy systém založeny na plutokracii.

K volbám v kalhotovém kostýmu

Přesto se nedá říci, že by podpora Hillary nevycházela z emocí. Řada jejích příznivců se například v den voleb chystá vyjít v tradičním oblečení Hillary Clintonové – kalhotovém kostýmu. Nejde tu přitom jen o typický vzhled Hillary. Ještě v 60. letech byly kalhoty považovány za výlučně mužskou módu a symbol jejich společenských privilegií. Moderní jednobarevný kalhotový kostým (tedy sako a kalhoty) začaly ženy na veřejnosti nosit během následující dekády. Kevin Jones, kurátor módního institutu Fashion Institute Design and Merchandasing se sídlem v Los Angeles, nedávno pro list the Wall Street Journal tento historický milník popsal jako “oblek mocných”. “To byl skutečně zlomový okamžik, kdy se ženy začaly oblékat, jak chtěly,” řekl Jones.

Hillary Clintonová jen velmi výjimečně nosí šaty. Sama se označuje za kalhotového milovníka. Její nejoddanejší příznivkyně samy sebe za “cestující kalhotové sestry”. Tato skupina voličů případné zvolení Hillary přivítá s opojným nadšením připomínající onu Obamanii z roku 2008. Nepůjde ale o masy lidi.

Hillary Clintonová je společně s Donaldem Trumpem nadále hodnocena jako nejméně oblíbený kandidát na prezidenta v historii země...