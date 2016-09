Policie: Vrah taxikářů si počínal s rostoucí jistotou, Dvakrát zabíjel během tří hodin

Druhou a třetí vraždu navíc zřejmě spáchal v rozpětí pouhých tří hodin. Vyplývá to z obžaloby. Pražský městský soud začne kauzu projednávat 31. října.



První vražda z 30. ledna 2014 se podle vyšetřovatelů nestala na území hlavního města, ale pravděpodobně na silnici nedaleko Luk pod Medníkem v okrese Praha-západ.

Virgulák se tam prý nechal odvézt z centra metropole dvaačtyřicetiletým taxikářem, který řídil hondu. Před osmou hodinou večerní pak na řidiče začal přímo v autě střílet „s předchozím plánem a v úmyslu získat pro sebe majetkový prospěch“. Muž s mozkem pohmožděným pěti střelami neměl šanci přežít. Pachatel mu následně ukradl peněženku s doklady a nezjištěným obnosem, mobil a dva tablety. S vozem i tělem pak odjel zpátky do Prahy, kde auto odstavil v Lužické ulici. Policie tělo objevila 1. února dopoledne.

Obžaloba uvádí, že Virgulák se vypravil znovu vraždit o dva měsíce později, konkrétně v noci na 11. dubna 2014. Zhruba hodinu před půlnocí zastavil v centru města taxi značky Škoda superb a poručil si cestu do Uhříněvsi. Na cyklostezce směrem na Královice poté střelil šedesátiletého řidiče do hlavy a krku. Mrtvému muži opět sebral peněženku a mobil. Jeho tělo tentokrát zanechal na místě, s vozem se vrátil do centra a zaparkoval ho v 1:18 v Salmovské ulici.



Třetího, pětadvacetiletého taxikáře, zabil Virgulák podle kriminalistů krátce po druhé hodině ranní, a to opět za Uhříněvsí po cestě ze středu Prahy. I tohoto muže okradl, tělo pohodil a jeho renault zanechal znovu v Lužické ulici jako po první vraždě.

Obviněnému hrozí 15 až 20 let vězení

Za tři vraždy s majetkovým motivem hrozí Virgulákovi v případě prokázání viny 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest, tedy i doživotí. Policie ho viní i z nedovoleného ozbrojování. Vražednou zbraň si opatřil v rozporu se zákonem, protože nevlastní zbrojní průkaz.



Muž, který má problémy s drogami a který si ještě nedávno ve vězení odpykával jeden ze svých trestů za krádeže, svou vinu odmítá. Jeho právník tvrdí, že policie pořizovala a hodnotila důkazy pouze ve Virgulákův neprospěch. Usiloval o klientovo propuštění z pankrácké vazební věznice, předsedkyně soudního senátu Veronika Čeplová mu však nevyhověla. Pro hlavní líčení si prozatím vyhradila první listopadový týden.