Za brutální vraždu dívky v arboretu si muž odpyká 18 let, potvrdil vrchní soud

Odvolání podala i rodina oběti, která požadovala vyšší odškodné. Krajský soud jí přiřkl 2,1 milionu korun. I její odvolání soud v úterý zamítl.

„V tomto případě bylo zajištěno takové množství důkazů, že je to učebnicový příklad, kdy řetězec nepřímých důkazů zcela jednoznačně usvědčuje pachatele. Důkazy jednoznačně svědčí pro vinu obžalovaného,“ uvedl předseda senátu Petr Angyalossy. Trest podle něj zcela odpovídá okolnostem.

Vražda se stala loni v březnu. Podle rozsudku se Šafránek v arboretu se čtyřiadvacetiletou dívkou sešel, aby si vyříkali důvody rozchodu. Bývalé přítelkyni pak zasadil 25 bodně řezných ran do obličeje, břicha, zad, rukou a nohou. Dívka se zvlášť surovému útoku intenzivně bránila, na místě však zemřela. Vrah jí poté vzal kabelku a kabát a utekl. Mezi nepřímé důkazy proti Šafránkovi patří především kamerové záznamy, pachová stopa, kapesník, na kterém je dívčina i Šafránkova krev, a také plastový obal na nůž z místa činu, na kterém je Šafránkova DNA.

Šafránek, který byl v úterý v soudní místnosti důkladně střežen, vinu prostřednictvím obhájce znovu popřel. Před soudem sám nemluvil a nevyužil ani práva posledního slova. Pravomocný verdikt si vyslechl bez jakýchkoliv emocí. V odvolání uvedl celkem 17 výtek. Napadal hodnocení důkazů i to, že jeho obhajoba nebyla vyvrácena. „Policie pracovala pouze s jednou verzí, a to, že se skutku dopustil obžalovaný. Podle obžalovaného měly orgány zjišťovat také to, s kým udržovala styky před tímto činem,“ uvedl obhájce Petr Poledník.

Soudce Angyalossy to však odmítl. „Ani teoreticky nepřichází v úvahu, že by pachatelem mohla být jiná osoba,“ řekl soudce. Také žalobce Marián Kollár označil rozsudek za pečlivý. „Závěry o vině obžalovaného jsou nezpochybnitelné. Byl poznán šesti svými přáteli jako osoba, která prochází kritickým místem. Důkazy svědčí jednoznačně o tom, že obžalovaný je pachatelem tohoto skutku,“ uvedl Kollár.

Soud v úterý vyslechl matku obžalovaného kvůli časovým souvislostem v den vraždy. Žena uvedla, že ani dnes nevěří tomu, že by její syn byl vrahem. „Byl obětavý, pro kamarády by udělal úplně všechno. Nedokážu si představit, že by něco takového udělal. Byla to brutální vražda, proč tedy není krev a DNA na jeho bundě, na riflích nebo za nehty dívky, která zemřela?“ řekla novinářům Ivana Šafránková.

Vrchní soud projednal také odvolání rodiny oběti kvůli odškodnému, pozůstalí původně žádali 3,8 milionu. V úterý výši částky ponechali na zvážení soudu. Podle soudu jsou však částky, které jim dřív přiznal krajský soud, přiměřené. Zohledňují podle něj i majetkové poměry obžalovaného.