Poslanci začali jednat o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání

Sněmovní mandátový a imunitní výbor začal ráno jednat o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Poslance, které chce policie obvinit kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu farmy Čapí hnízdo. Výbor debatu přeruší a pozve oba poslance na příští zasedání, aby se mohli k záležitosti vyjádřit.

Další schůze se pravděpodobně uskuteční až přespříští týden, o přesném termínu budou členové výboru debatovat. Na příští týden má Faltýnek plánovanou zahraniční dovolenou „Výbor mu vyhoví,“ řekla před dnešní schůzi předsedkyně výboru Miroslava Němcová (ODS). Nechtěla zatím komentovat Babišovu žádost, aby mu výbor policejní žádost poskytl. „Až po zasedání výboru sdělíme, jak jsme se postavili k různým žádostem, které přišly,“ uvedla Němcová.



Babiše chce policie podle serveru medií stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství.

Výbor vydává doporučení pro plénum, zda má poslance ke stíhání vydat, nebo ne. Sněmovna by měla rozhodnout na schůzi, která začne 5. září.

Bývalý ministr financí Babiš a předseda poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku předloňska. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Loni Babiš ve Sněmovně řekl, že v té době vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.

Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.

Babiš dlouhodobě jakékoli pochybení v případě Čapího hnízda odmítá. Policejní žádost o své vydání označil už dřív za snahu politického systému zlikvidovat ho a ovlivnit říjnové parlamentní volby.

Okolnosti dotace prověřuje také Evropský úřad proti podvodům (OLAF). Vyšetřování by mohl uzavřít do konce roku.

Sněmovna rozhodovala v nynějším volebním období zatím o sedmi poslancích, které chtěla policie stíhat. V jednom případě byl verdikt záporný. Pokud dolní komora poslance ke stíhání nevydá, policisté ho mohou případně obvinit až potom, co mu skončí mandát. Pokud Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydá a v říjnových volbách poslanecké mandáty obhájí, policie bude muset žádat o jejich vydání znovu.