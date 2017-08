‚Wonder Woman není sexuální objekt.‘ Jenkinsonová válčí s Cameronem

Režisér James Cameron se v rozhovoru opřel do snímku Wonder Woman režisérky Patty Jenkinsonové. Podle něj jde o krok zpět pro ženské hrdinky. Jenkinsonová mu na sociálních sítích poměrně nevybíravě odpověděla.

„Wonder Woman v podání Gal Gadotové je příliš fantastická, příliš vymyšlená a sexuálně objektifikuje ženské postavy,“ rozpovídal se James Cameron (Terminátor, Avatar, Titanic) v rozhovoru na otázku ohledně zobrazení žen ve filmech.

Podle něj jde tak o razantní krok zpět v hollywoodském zobrazení ženských hrdinek. Cameron by si Wonder Woman podle svých slov představil drsnější a rozhodně ne záměrně modelkovský typ.

Jako návrh toho, kdo by Wonder Woman mohl hrát, uvedl herečku Lindu Hamiltonovou, která si mimo jiné zahrála i v Cameronově Terminátorovi Sarah Connorovou. „Nebyla to královna krásy. Chybovala, nebyla stabilní a byla hroznou matkou. I tak si ale získala oblibu u publika skrze svou působivou přítomnost na plátně.“ Lidé na sociálních sítích se do Camerona pustili a nazvali ho sexistou.

Režisér James Cameron a Linda Hamiltonová

To si nemohla nechat líbit ani Patty Jenkinsonová, režisérka zmiňované Wonder Woman, která na Cameronův výrok reagovala na svém profilu na sociální síti Twitter. V něm sice uznává fakt, že je Cameron dobrým filmařem, ale problém je podle ní v tom, že není žena a druhému pohlaví tak nerozumí.

Jenkinsonová v tweetu také zmiňuje fakt, že James Cameron dříve ocenil její snímek Zrůda (2003). V něm si Charlize Theronová zahrála nechvalně proslulou sériovou vražedkyni Aileen Wuornsovou. Film se dočkal kladného přijetí diváky a kritiky a zároveň zobrazuje ženskou „hrdinku“ přesně takovou, jakou si Cameron podle svých slov přeje.

Snímek Wonder Woman ale také slavil velký úspěch. Při rozpočtu 149 milionů dolarů vydělal více než 800 milionů celosvětově.