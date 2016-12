Muž úmyslně narazil do policejního vozu, hrozí mu až 12 let vězení

Kriminalisté řidiče obvinili z trestného činu násilí proti úřední osobě, ohrožení pod vlivem návykové látky a poškození cizí věci. Policie o tom informovala na svém webu.

Muž předtím, než narazil do policejního vozu, vyhrožoval, že v plné rychlosti nabourá do čerpací stanice. Proto po něm policisté v okolí Dačic začali pátrat a zastavili jej pouze za cenu nehody.

„Obviněný skutečně dojel k čerpací stanici u Dačic, kde s vozidlem porazil dopravní značku. To jej však nezastavilo a vjel s vozem zpět na silnici. Následně s neosvětleným vozem přejel do protisměru a v plné rychlosti čelně narazil do vozu přijíždějící policejní hlídky z obvodního oddělení Dačice,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Dodal, že jeden z policistů utrpěl těžké zranění. Podle Matznera řidič před jízdou konzumoval alkohol. Na vozidlech způsobil škodu 200 000 korun.