Zabili ho, když hledal místa pro natáčení o narkomafii. Seriál Narcos přišel o člena týmu

SAN BARTOLO ACTOPAN/PRAHA Vyhledával nejlepší místa pro natáčení vražedných scén a sám byl při tom zabit. To není příběh z filmového plátna, ale drsná realita. V oblasti centrálního Mexika bylo nalezeno tělo Carlose Muñoze, který s internetovou televizní stanicí Netflix spolupracoval na slavném seriálu Narcos. Ten zachycuje život latinskoamerických drogových klanů a především krále podsvětí, Pabla Escobara.

Podle informací serveru The Independent sedmatřicetiletého Muñoze někdo zastřelil a jeho tělo bylo následně nalezeno v autě na předměstí města Temascalapa. Celá oblast hlásila jen v červenci 182 vražd, z nichž většinu mají na svědomí právě drogové gangy. Region patří k jednomu z nejnebezpečnějších v celém Mexiku. Smrt filmového lokalizátora nicméně stále nebyla objasněna a policie ji vyšetřuje. Nelze proto říci, jestli i za jeho zabitím stojí podobná organizovaná skupina.

Pablo Escobar patřil v 80.letech 20.století k největším, nejobávanějším a nejbrutálnějším zločincům na světě, ovládal celou Kolumbii a většinovou část amerického trhu s kokainem, vydělával desítky milionů dolarů denně a dodnes nemá s ohledem na rozsah důsledků jeho činnosti v dějinách konkurenci. Dokudramatický seriál Narcos od televizní stanice Netflix precizně a chirurgicky přesně vypovídá o vzestupu a pádu bezprecedentního kokainového impéria a jeho vůdce, Pabla Escobara, jehož mnozí považují za nejvýraznější a nejbezohlednější zločinnou postavu poválečných dějin. (zdroj: ČSFD)

Carlos Muñoz byl zkušený profesionál a znalec poměrů v celém Mexiku. Už v dřívějších dobách spolupracoval na hollywoodských trhácích jako je Rychle a zběsile, bondovka Spectre nebo Apocalypto. Nyní se připojil k týmu, který připravuje čtvrtou řadu seriálu Narcos. Ten se má po třech sériích přesouvat z Kolumbie právě do Mexika.

Společnost Netflix, která seriál produkuje, už k smrti svého spolupracovníka vydala prohlášení. V něm vyjádřila soustrast Muñozově rodině.

Série Narcos je o vzestupu a pádu kolumbijského drogového pána Pabla Escobara. Její čtvrtá sezóna se údajně zaměří na drogový kartel Juárez v Mexiku. V místním filmovém a televizním průmyslu existují obavy, že by se plánované natáčení mohlo přesunout do jiné země. Muňozův přítel nicméně řekl, že on sám nyní do míst odjel, aby pořídil několik fotografií pro Netflix.