Zabila dvacet agentů CIA. Čínský list označil zásahy kontrarozvědky za ,vítězství země’

PEKING Vlivný čínský státní list Global Times v pondělí pochválil místní úřady za zásahy proti americkým špionům a označil je za „vítězství země“. Úvodník vyšel den poté, co americký list The New York Times oznámil, že Peking nechal v letech 2010 až 2012 uvěznit nebo zabít až dvacet údajných informátorů Ústřední zpravodajské služby (CIA).

„Je-li tvrzení (amerického listu) pravdivé, musíme Číně za její protišpionážní zásahy zatleskat. Špionážní síť CIA se nejen podařilo rozprášit, ale Washington dokonce ani nevěděl, co se stalo a jaká část sítě agentů je pryč,“ stojí v úvodníku Global Times.

CIA podle Severní Koreji plánovala vraždu Kim Čong-una. Biochemickými látkami Podle newyorského listu není jasné, zda Číňané dokázali informátory odhalit díky práci dvojího agenta nebo hackerskému útoku proti CIA. Zničili ale údajně síť informačních zdrojů, jejíž vytvoření trvalo léta. Tok informací z čínského vládní aparátu začal prý vysychat v roce 2010 a o rok později začali mizet informátoři. Aby tyto události vyšetřily, zahájily CIA a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) speciální operaci. Global Times v pondělí zničení sítě CIA označil za „naprosté“ vítězství. „Nejspíš to znamená, že i když se CIA pokusí čínskou síť obnovit, výsledek bude stejný,“ uvedl deník. Čínské ministerstvo zahraničí záležitost odmítlo komentovat a na ministerstvo státní bezpečnosti, které plní funkce kontrarozvědky, neexistují žádné veřejné kontakty, napsala agentura Reuters. I na čínských sociálních sítích vyvolal článek listu The New York Times nadšení. „Tvrdě proti špionům a zrádcům, chraňme bezpečnost naší země,“ napsal jeden z uživatelů sítě Weibo, čínské obdoby Twitteru. „Dobrá práce,“ komentoval údajný zásah proti agentům CIA další uživatel.