Sanitce v Praze uletělo při převozu pacientky kolo a vletělo do aut. Záchranka podá trestní oznámení

PRAHA Vozidlu záchranné služby hlavního města Prahy uletělo při transportu pacientky do nemocnice zadní kolo. Incident se se stal ve středu odpoledne v ulici V Holešovičkách. Pacientka se do nemocnice dostala s dvanáctiminutovým zpožděním. Odpadlé kolo navíc narazilo do dalších dvou aut, ohrozlo několik chodců a jen zázrakem se nikomnu nic nestalo. Šlo o druhý případ v krátké době.

O události informovala ve středu na svém facebookovém profilu Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy (ZZS HMP). „Tato mimořádná událost se nám stala bohužel opakovaně. Není normální, aby se stala během několika týdnů dvakrát,“ píše se ve vyjádření. „Tehdy došlo k upadnutí kola v ambulantním prostoru, kdy se sanitka zrovna připravovala do servisu,“ řekl serveru Lidovky.cz tiskový mluvčí ZZSHMP Matěj Hříbal. V centru Prahy se v noci srazila tramvaj se sanitkou, pět zraněných Z důvodu opakovaného incidentu bude ZZS HMP podávat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Podle jednoho z komentujících, který se na facebooku k události coby majitel servisu vyjádřil, existují pouze dvě možnosti, jak mohl k oddělení zadní dvojmontáže pneumatik (takzvaného tupláku) od vozidla dojít.

„Buď tuplák opustil vozidlo včetně náboje a tak může být na vině nezajištěná hlavní matka, nebo se povolily šrouby a je to problém hlavně řidiče,“ napsal. Servis o ničem neví Pražská záchranná služby disponuje převážně vozy Mercedes-Benz Sprinter, které jsou ve většině případů kontrolovány a opravovány v autorizovaném servisu společnosti Mercedes-Benz. Informaci, jestli byl některých z vozů v servisu v nedávné době, Hříbal serveru Lidovky.cz neposkytl. Podobný přístup zaujala i automobilová společnost. „Vozidlo v současné době nemáme k dispozici a nemáme žádné zprávy o možné technické závadě. Ani v minulosti zákazník v našem autorizovaném servisu takovou situaci neřešil,“ napsal Jan Kuhn ze servisního oddělení pražské pobočky Mercedes-Benz. Jisté není ani, zdali mohlo jít skutečně o chybu řidiče sanitky. Podle Hříbala případ momentálně vyšetřuje Policie ČR. Ihned po události nicméně ZZS HMP vydala směrem ke svým šoférům plošný pokyn k důkladné kontrole upevnění kol. Že by to do té doby její zaměstnanci pečlivě nedělali, si ovšem Hříbal nemyslí.

Ohrožení pacientky Situace je o to vážnější, že během jízdy byla uvnitř vozidla pacientka. Zdravotnické operační středisko na místo sice ihned po nahlášení dopravní nehody vyslalo náhradní záchranku, převoz pacientky do nemocnice se však zpozdil o 12 minut. „Její stav byl ohrožen a je možné, že se v důsledku tohoto incidentu zhoršila i její prognóza,“ informoval tiskový mluvčí ZZS HMP. Podle ZZS HMP nedošlo ale k ohrožení pouze převážené pacientky. „V ohrožení se ocitl rovněž řidič sanitky, záchranář i lékař. Ti všichni byli společně s pacientkou na palubě sanitního vozu,“ stojí dále v prohlášení. Vlivem uvolněného „tupláku“ mohlo rovněž dojít ke zranění i několik dalších osob z osobních automobilů, do nichž uvolněné pneumatiky narazily.