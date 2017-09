Začíná platit zákaz billboardů u dálnic a Sobotka musí k soudu kvůli OKD

Ministerstvo dopravy dnes oznámí, jak bude postupovat při odstraňování billboardů u dálnic, končí prodej nových „neúsporných“ vysavačů a začíná platit celý zákon o střetu zájmů i novela zákona o pohřebnictví, která přinese více práv pozůstalým i tresty za nekalé praktiky.

Co bude s billboardy? Dnes začíná platit zákaz umisťování billboardů u dálnic a silnic I. třídy. Co bude s těmi, na které provozovatelé vylepili české vlajky a odmítají je odstranit? Na to možná odpovědí ministr dopravy Dan Ťok, generální ředitel ŘSD Jan Kroupa a další zástupci resortu po dopoledním jednání o postupu při jejich odstraňování.

Zákon o střetu zájmů. Ode dneška platí v úplnosti přísnější zákon o střetu zájmů, který má omezit podnikání členů vlády. Novela má mimo jiné nově zakázat firmám člena vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Nová pravidla rovněž brání budoucím členům vlády v provozování rozhlasového a televizního vysílání a vydávání periodického tisku.

Sobotka jako svědek v kauze OKD. Premiér Bohuslav Sobotka dnes dopoledne musí k soudu. Bude vypovídat jako svědek v kauze privatizace těžební společnosti OKD. Sobotka, který v době prodeje státního podílu OKD zastával post ministra financí, bývá kvůli údajně nevýhodnému rozhodnutí terčem kritiky. Výtky dlouhodobě odmítá a trvá na tom, že stát akcie prodal za tržní cenu.

Konec „žravých“ vysavačů. Nové „neúsporné“ vysavače s příkonem vyšším než 900 wattů se ode dneška nesmí objevit na pultech obchodů, prodejci smí jen doprodat staré zásoby. Zákaz EU reguluje i prachové emise a maximální hladinu hluku přístroje – nesmí přesáhnout hranici 80 decibelů.

Temelín a Dukovany v jedné divizi. ČEZ chce dnešním dnem sjednotit a zjednodušit řízení obou českých jaderných elektráren. Začíná fungovat nová jaderná divize, kterou povede dosavadní ředitel Jaderné elektrárny Temelín Bohdan Zronek. Chce sjednotit dodavatelský systém pro obě elektrárny a sjednotit všechny činnosti v elektrárnách, které „nemá smysl dělat jinak“.

Hodnotnější krev. Češi se dnes ráno probudili s „dražší“ krví i kostní dření. V účinnost totiž vstoupila novela zákona o daních z příjmů, která zvyšuje daňové zvýhodnění dárců. Bezúplatní dárci si mohou snížit daňový základ za jeden odběr krve až o 3000 korun místo dosavadních 2000 korun. Dárci kostní dřeně si pak mohou odečíst 20 tisíc korun.

Zásadní změny v pohřebnictví. Více práv pro pozůstalé, kteří zařizují pohřeb, i nájemce hrobových míst. A zároveň větší postihy za nekalé praktiky. Zejména to má přinést novela zákona o pohřebnictví, která dnešním dnem začala platit. Novela vymezuje přestupky a postihy právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Fyzická osoba může za jeden přestupek dostat pokutu až 10 000 korun, právnická půl milionu. V některých případech může být pohřební službě nebo provozovateli krematoria odebrána koncese. „Novela reaguje i na případy, kdy rodičky chtějí pohřbít své mrtvé nedonošené dítě a žádají patologie o vydání těla k pohřbení. Nyní bude umožněno každému rodiči, který si to bude přát, aby mu bylo zdravotnické zařízení povinno předat lidské pozůstatky v jakémkoliv stadiu vývoje k obřadnímu rozloučení,“ uvádí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.