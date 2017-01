Soud o miliardu kvůli sesuvu na D8 se blíží. Ťok chce smír, ten je v nedohlednu

„Jsem přesvědčen, že je dohoda o mimosoudním vyrovnání na dobré cestě a nemusí skončit tím, že od lomu dostaneme peníze. Může to skončit dohodou o odkoupení lomu a celou situaci vyřešíme tím, že se tam přestane těžit a jedno z možných ohnisek nějakého dalšího problému bude zažehnáno,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Zmíněný lom u Litochovic nad Labem provozuje firma Kámen Zbraslav, od června loňského roku čelí žalobě ze strany Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Obě organizace spadají pod ministerstvo dopravy. Podle nich jsou práce v lomu důvodem, proč se v červnu 2013 obrovský kus zeminy utrhl, sebral s sebou část železniční trati a zavalil dvousetmetrový úsek autostrády.

ŘSD a SŽDC po majiteli lomu žádají 1,037 miliardy korun. Částku vyčíslily na základě nutných sanačních prací na svahu, oprav poškozené části dálnice a chystané obnovy trati. „Příčinou vzniku sesuvu bylo přitížení hrany svahu v kamenolomu deponiemi drtě a kameniva a jeho nasycením srážkovou vodou a vztlakem způsobeným ve větší míře vodou zasakující do horniny puklinovým systémem, neboť v kamenolomu nebylo dostatečně řešeno odvodnění,“ stojí v žalobě, již má server Lidovky.cz k dispozici.

Jakkoliv ministr Ťok nedávno avizoval možnost smíru mimo soudní síň, jemu podléhající organizace si však stojí na svém. Ani jedné se zatím ze svých nároků uhnout nechce. „SŽDC na podané žalobě trvá,“ sdělil serveru Lidovky.cz její mluvčí Marek Illiaš. Obdobně mluví i Ředitelství silnic a dálnic. „ŘSD v tuto chvíli nevidí důvod, aby měnilo svůj dosavadní postoj k věci,“ uvedl pak pro server Lidovky.cz jeho mluvčí Jan Rýdl.

Dohoda bude, až se stáhne žaloba, říká firma. ŠŽDC chce opak

Nepřehlednost situace podtrhuje stanovisko majitele lomu, který podmiňuje seriózní jednání o mimosoudní dohodě stažením žaloby. „Podmínkou je, že si sedneme za čistý stůl. Pro nás by nebylo příjemné jednat s tím, že máme na naší straně žalobu za miliardu korun,“ sdělil serveru Lidovky.cz právní zástupce firmy Kámen Zbraslav Pavel Sedláček. Aby toho nebylo málo, SŽDC žádá opačný postup: nejdřív dohodu, pak stažení žaloby.

Jak se chtějí zúčastněné strany z tohoto patu dostat, není jasné. Kromě toho advokát Sedláček ani zdaleka nesdílí ministrův optimistický pohled na to, jak daleko postoupila rokování o smíru. Potvrzuje jen jedno společné sezení, kde se varianta dohody pouze otevřela. „Žádná další schůzka nebyla dohodnuta, ani nabídnuta, nic dalšího se nedělo,“ uvedl. Termín začátku sporu se přitom blíží, Obvodní soud pro Prahu 5 začne případ projednávat v únoru.

ŘSD si v žalobě říká o 797 milionů korun, ŠZDC žádá odškodnění ve výši 240 milionů. Své nároky vznesly na základě posudku Vysokého učení technického v Brně. „Žalobci mají za to, že jsou naplněny veškeré předpoklady vzniku povinnosti žalovaného k náhradě škody: povaha provozu, který je zvlášť nebezpečný, vznik škody a příčinná souvislost mezi povahou provozu a vzniklou škodou,“ stojí v žalobě.

Soud bude soubojem posudků. I podle analýzy státu však není vinen jen lom

Kámen Zbraslav žalobu odmítá, argumentuje svými posudky. Podle nich nemají práce v lomu se sesuvem nic společného. Utrženou masu zeminy přičítají dlouhodobým srážkám, špatnému trasování dálnice v sesuvném území či příliš hlubokým zářezem autostrády. „Posudky naprosto vylučují podíl firmy Kámen Zbraslav s tím, že ani do budoucna není provoz lomu nebezpečný,“ uvedl advokát Sedláček. Autorem jedné z analýz je rakouská Technická kancelář Stadlober & Doppler a Hornická univerzita v Leobenu.



Paradoxně i stát má v rukou posudek, jenž valnou část odpovědnosti za zával dává metodě výstavby D8. Dokumentaci pro ministerstvo dopravy vypracoval Ústav struktury a mechaniky hornin při Akademii věd ČR. Zářez dálnice se měl zajistit stabilizačními prvky, sesuv by pak zdaleka nedosáhl až na rozestavěnou část dálnice, upozornili odborníci. „Čelo sesuvu by podle modelů dosáhlo úrovně mezi železničním náspem a současnou trasou dálnice a dálnice by poškozena nebyla,“ píše se v dokumentu (posudek zde).



Analýza byla hotová už loni v květnu, přesto Ťok nechal ŘSD a ŠZDC o měsíc později jako jediného viníka označit lom a podat žalobu. Posudek akademiků v ní navíc není zahrnutý. Závěry expertů z Akademie věd zveřejnil ministr Ťok na webu svého resortu až loni těsně před Vánoci, pár dní po zprovoznění posledního úseku autostrády.



„Mně právníci říkali, že v době, kdy vedeme soudní spor, není vhodné, abychom veškeré naše důkazy zveřejňovali na všechny strany. Na druhé straně, já nemám primární zájem, aby celý problém toho byl jenom hozený na objektivní odpovědnost toho lomu,“ vysvětlil šéf dopravy.