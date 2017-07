Zaorálek odmítá Babišovu vizi. Konkurence v pojištění jen prospěje oligarchům

Podle Lubomíra Zaorálka chce ČSSD svést jeden z největších politických bojů v oblasti zdravotnictví a důchodů. Po přečtení Babišovy knihy, v níž šéf ANO představuje svou vizi Česka v roce 2035, plánuje volební lídr ČSSD jezdit po republice a předčítat z ní. „Aby lidé věděli, co chce bývalý ministr financí prosadit,“ podotýká Zaorálek.

V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce Zaorálek dokonce přečetl a kritizoval pasáž z Babišovy knihy, která se týkala zdravotnické péče. Aby bylo podle Babiše možné financování zdravotnictví „utáhnout i v budoucnu“, bude muset dojít k navýšení veřejných i soukromých výdajů.

„Měli bychom lidem umožnit, aby si za lepší péči dobrovolně připlatili. A to prostřednictvím dobrovolné spoluúčasti, nebo zdravotního pojištění,“ stojí v Babišově knize. Babiš kritizuje efektivitu ve zdravotnictví a navrhuje zavedení konkurence mezi zdravotními pojišťovnami.

Podle Zaorálka jsou takové návrhy naprosto nepřijatelné. „Je to zavádění byznysu do zdravotnictví,“ hřímal Zaorálek. Taková reforma by podle něj jen pomohla oligarchům. Česká republika má dle ministra jeden z nejefektivnějších systémů v Evropské unii a to proto, že „jsme do českého zdravotnictví nepustili soukormý sektor.“

„Navíc když pustíte konkurenci do zdravotnictví, tak vám to prostě zvyšuje ceny,“ uvedl Zaorálek. Volební lídr ČSSD dokonce Andreje Babiše obvinil ze lži, když v knize tvrdí, že konkurence mezi soukromými pojišťovnami funguje v Nizozemsku. Podle něj to pravda není.

NATO jako útočný pakt

V sobotu v rozhovoru pro Lidové noviny položil Babiš řečnickou otázku, proč se NATO, aliance založená v roce 1949 jako obranný pakt, nezmění na útočný pakt. Podle něj má aliance, respektive její armády chránit evropský kontinent a měla by se reformovat.

„NATO jako útočný pakt?“ podivil se ministr Zaorálek nad výrokem předsedy ANO. „To mě docela děsí. Je to ve sporu se základní definicí aliance,“ uvedl pro Lidovky.cz ministr a volební lídr ČSSD.

Občané jsou vystaveni výrazné protievropské propagandě, míní Kalousek "Faktem je, a to je to, co mě znervózňuje, že tady výrazně sílí protievropské nálady, které nás mohou osudově dostat na úplně jinou kolej historického vývoje," řekl v ČT předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Občané jsou podle něj vystaveni výrazné protievropské propagandě. "A my máme za svoji povinnost v předvolební kampaně této propagandě čelit a vysvětlovat ty samozřejmé výhody, které dnes a denně užíváme členstvím v Evropské unii a to obrovské riziko, které riskujeme, když nechceme být férový čitelný partner a nechceme být v rychlém pruhu," zdůraznil Kalousek. čtk

„Pokud to nějaký politik hlásá, tak musí počítat, že bude muset poslat vojáky vlastní země do první linie,“ upozornil Zaorálek na rizika spojená se změnou základního principu Severoatlantické aliance. „Do jakého útoku plánuje pan Babiš posílat české vojáky? Do Libye, nebo do Sýrie?“ položil řečnickou otázku Zaorálek.

Babiš také v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že navzdory problémům je pro Českou republiku nezbytné, aby setrvala v EU. I proto by odmítl vypsání referenda, ve kterém by se stát občanů ptal, zda si přejí v Evropské unii zůstat, či nikoliv.

„Vítám, že Andrej Babiš vidí budoucnost České republiky v Evropské unii. Přál bych si ale, aby to zítra byla unie přívětivá nejen pro korporace, miliardáře a elity, ale také pro obyčejné lidi,“ rýpnul si Zaorálek do Babišova ekonomického pozadí.