USA používají jako zbraň proti migrantům poušť. Zemřely jich tisíce, tvrdí aktivisté

Hranice s Mexikem v Arizoně. Američtí vojáci, kteří v roce 2006 asistovali... | foto: Wikimedia

TUCSON/PRAHA Americká pohraniční hlídka vymyslela účinnou taktiku, jak se popasovat s ilegálními mexickými migranty. Používají jako zbraň arizonskou poušť, kam Mexičany i jiné obyvatele Střední Ameriky zahánějí. Podle studie americké iniciativy nazvané No More Deaths se od devadesátých let v pouštní divočině ztratily desítky tisíc přistěhovalců a nejméně 6 tisíc tam zemřelo.