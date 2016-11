Že je ‚vodnice‘ méně škodlivá, je lež. Jedna je jako sto cigaret, říká onkolog Vyzula

Co je to vodní dýmka Vodní dýmka se skládá ze tří částí. Karafy, těla a korunky. V korunce je umístěn tabák, který je ohříván uhlíkem. Kouř pak vede do karafy, kde je přes vodu ochlazován a poté vede tělem dýmky až do šlahounu, kterým se dýmka kouří.