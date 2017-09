Rakeťák je na sebevražedné misi, komentuje Trump kroky KLDR. Hrozí jí zničením

NEW YORK / PRAHA Celý svět očekával projev Donalda Trumpa, který poprvé promluvil na Valném shromáždění OSN ve funkci prezidenta USA. Spojené státy se podle něj musí zaměřit na vlastní obyvatele a nemohou se nechat vmanévrovat do jednostranných dohod. Musí také bránit suverenitu států od Ukrajiny po Jihočínské moře. Spojené státy se také nebudou bát bránit své spojence a zničit Severní Koreu.

Podle Trumpa mohou pouze silné suveréní státy mít kontrolu nad svým osudem. Státy musí odmítat hrozby suverenitě od Ukrajiny po Jihočínské moře.



„Rakeťák je na sebevražedné misi,“ řekl v OSN americký prezident o lídrovi KLDR Kim Čong-Unovi. Pokud bude USA vyhrožováno, nebudou mít jinou možnost než „totálně zničit“ Severní Koreu.



Trump v OSN označil režim v KLDR za zvrácený a obvinil ho z bezohledné snahy získat jaderné zbraně. Poděkoval Číně a Rusku za prosazení sankcí. Zároveň vyzval všechny státy, aby izolovaly severokorejský režim. Odsoudil každého, kdo do KLDR dodává zbraně.



„USA nemohou stát za dohodou, která je zástěrkou pro rozvoj íránského jaderného programu,“ řekl Trump k problematickému bodu na jednání Valného shromáždění. „Režim v Íránu je vražedný a destabilizuje svět,“ dodal.



Trump zároveň obvinil Teherán z podpory islámských radikálů. Dohodu šesti velmocí s Íránem o kontrole jeho jaderného programu a zrušení protiíránských sankcí označil Trump za jednu z nejhorších dohod, na které USA přistoupily. Podle něj je jednostranná a ostudná.

USA podle Trumpa zastaví radikální islámský terorismus, nemohou dopustit, aby rozvrátil celý svět. „Je čas ukázat na státy podporující teroristy,“ řekl rázně.



Význam očekávaného Trumpova projevu podle amerických médií zvyšuje skutečnost, že prezidenti Ruska a Číny Vladimir Putin a Si Ťin-pching letos na zasedání VS OSN do New Yorku nepřijedou.



Na valném shromáždění OSN má vystoupit i prezident Miloš Zeman. Podle webových stránek OSN by měl vystoupit jako devátý řečník. Zeman bude ve svém projevu mluvit patrně především o terorismu. Očekává se, že se zmíní i o problémech migrace. Jednání zahájí v 15:00 SELČ generální tajemník OSN António Guterres a předseda VS OSN, slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák.



Jako první ze státníků pak v debatě promluví brazilský prezident Michel Temer, hned po něm se očekával projev Donalda Trumpa, který světové diplomaty oslovil poprvé ve funkci prezidenta USA. Před Zemanem promluví mimo jiné také jako sedmý řečník slovenský prezident Andrej Kiska.

Odpoledne se Zeman setká s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, s nímž by mohl hovořit o napjaté situaci na Korejském poloostrově nebo o zimní olympiádě, kterou Jižní Korea pořádá. Tématem by mohlo být i hospodářství, Soul je totiž jedním z nejvýznamnějších investorů v ČR. Večer se Zeman zúčastní recepce, kterou pořádá Trump.