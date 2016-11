Zeman v projevu, který přednesl při velitelském shromáždění náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, řekl že armáda by si napřed měla pořídit drony průzkumné, aby se naučila tuto technologii ovládat.



„Byl jsem v Izraeli, kde je továrna na výrobu dronů od malých až po drony velikosti Boeingu 737, bojové drony, které se, jak víte, dokáží pohybovat ve výšce dvaceti kilometrů, vydržet tam čtyřicet osm hodin a vypalovat rakety na vzdálenost sto padesát kilometrů,“ líčil Zeman.

„Domnívám se, že při úvahách o nové technice, která, jak jsem již řekl, se osvědčila v boji proti teroristickým skupinám, v ničení jejich velitelských stanovišť a výcvikových táborů, logistických center a zásobovacích stanovišť, že bychom v akvizicích této nové techniky neměli příliš váhat, že bychom v první vlně měli pořídit pozorovací drony, nehledě na to, že už nám některé dodali Američané, a až si osvojíme tuto techniku, v druhé vlně se nebát pořídit i bitevní drony,“ řekl prezident.

Šulc: Zeman nemůže míchat dohromady drony a tanky

„Armáda bez této techniky v budoucnosti nebude zcela plnohodnotná, podobně jako kdysi nebyla plnohodnotná armáda, která neměla tanky,“ dodal Zeman, který připomněl rčení, že generálové jsou připraveni na války minulé. Bonmotem také uvedl, že byl požádán o zřízení dvou tankových brigád a dodal, že čeká, kdy bude požádán o obnovení jezdectva.

S tímto postojem ale nesouhlasí Šulc. „Srovnávat bezpilotní zařízení a tanky je nesmysl. Tanky mají svoji taktickou roli, i když už není úplně tradiční, ale mají v armádě svoje místo. Je to stejné, jako bychom řekli, že nepotřebujeme dělostřelectvo, ale pouze odstřelovače.“

Podle Šulce Zeman neřekl nic jiného, než to co už před dvěma lety. „Prezident to říká pořád dokola a je to banální až absurdní. Bezpilotní prostředky armáda používá už léta. Jsou nasazeny i v Afghánistánu. My nemáme větší prostředky typu Predátor a je otázkou, do jaké míry armáda tyto prostředky potřebuje,“ uvedl Šulc, bývalý vedoucí poradců ministra obrany a bývalý ředitel kabinetu ministra obrany. „Mít Predátora jenom na vystavování je trochu drahý špás.“



Predátor a Reaper jsou bojové bezpilotní letouny, které jsou v současnosti používány zejména v úderech proti džihádistickým teroristům - ať už v Afghánistánu, Iráku, Sýrii či v některých afrických zemích.



Šulc také tvrdí, že nejde o peníze, ale o nasazení dronů. „Musíme se ptát, k čemu nám to bude. Nasazovány jsou menší jednotky, kterým stačí menší taktické prostředky typu Raven, které používáme. Predátor je minimálně pro brigádní celky, což je naše maximum,“ řekl Šulc.

Šulcovi dává za pravdu také bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. „Záleží na tom, o jakých bezpilotních prostředcích se bavíme. V určité fázi modernizace armády k tomu s největší pravděpodobností dojde. Nejedná se jenom o bezpilotní, ale o bezposádkové prostředky vůbec. Já si myslím, že ten trend k tomu směřuje a česká armáda by neměla být bokem.“

Díky NATO budeme mít přístup k informacím z amerických dronů

Šedivý však uvádí, že armáda by měla mít zájem o prostředky, které budou úměrné jejím úkolům. Generál tak uvádí, že armádě stačí prostředky na taktické, maximálně operačně-taktické úrovni.

„Průzkumná zařízení jsou jasná. Ta bojová mohou nést nějaké lehké palebné zbraně nebo mohou nést i výbušniny, ale zařízení jako Predátor je na vysoké úrovni a není důvod, aby jsme takové zařízení měli. Obecně s tímto směrem rozvoje souhlasím, ale musí to být úměrné armádě.,“ dodal Šedivý, který připoměl, že armáda používala drony už od konce 90. let - například bezpilotní průzkumný letoun Sojka III, vyvinutý českou armádou.

Bezpilotní zařízení Global Hawk, které patří k největším dronům na světě.

S postoji bezpečnostních expertů souhlasí i odborný novinář Lubomír Světnička, který se otázce bezpečnosti a armády věnuje již několik let. „Armáda průzkumné drony používá už několik let. Primární úkol vždycky byl průzkumný. Navíc za dva roky budeme mít i přístup k informacím z pěti velkých dronů Global Hawk, které vydrží ve vzduchu i 48 hodin a prozkoumají obrovská území. K těmto informacím se armáda dostane v rámci projektu, který chystá NATO,“ řekl Světnička.

„Armáda používá malé průzkumné Raveny, které se dají vyhodit z ruky. Ve své výzbroji má ale i větší, které jsou nyní nasazené v Afghánistánu. Pan prezident si představoval, že bychom měli Predátory, ale to je cenově někde úplně jinde. A pochybuji, že by nám je někdo vůbec prodal,“ řekl Světnička.