Zeman možná vetuje ‚lex Babiš‘. Rozhodnout se musí do 20. prosince

Už to ale neplatí a prezident není tak jednoznačně rozhodnutý dát pod novelu svůj podpis. „Pan prezident vyhodnocuje jednotlivá stanoviska. Až se rozhodne, závěr zveřejníme. Kdy to bude, záleží jedině na panu prezidentovi,“ sdělil LN mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

To poslední není tak docela pravda, lhůtu omezují zákonné termíny. Sněmovna zákon Zemanovi postoupila 5. prosince a od té chvíle má patnáct dnů na to, aby normu případně vetoval. Poslanci se pak mohou k hlasování dostat zase až deset dnů poté, co jim zdůvodnění prezidentského veta přijde zpátky.

Jestli se Zeman rozhodne zasáhnout do osudu zákona, jemuž se­začalo přezdívat lex Babiš, musí svůj verdikt dolní komoře oznámit nejpozději 20. prosince. A z toho plyne, že kdyby poslanci chtěli, aby Nový rok přivítal lex Babiš už jako součást sbírky zákonů, museli by se sejít na mimořádné schůzi datované na Silvestra. Pravděpodobnější ale je, že by to bylo až na té řádné lednové.

Pro Andreje Babiše (ANO) a­jeho holding Agrofert je to jen malé protažení lhůty do chvíle, než jeho firmy ztratí cestu k zakázkám a dotacím, ale – jak už říkal Zeman původně – má to symboliku.