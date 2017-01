Zemřel filozof a sociolog Zygmunt Bauman

Bauman se narodil roku 1925 v Poznani do chudé židovské rodiny. Ta s vypuknutím druhé světové války utekla na východ. V SSSR mladý Bauman vstoupil do Komunistického svazu mládeže. V roce 1944 vstoupil do armády a sloužil ve 4. pěší divizi polské armády. Byl však zraněn během bojů o město Kolobrzeg.

Po válce Bauman spolupracoval s kontrarozvědkou, která měla na starosti provádění stalinistických čistek. V roce 1953 bylo ukonečeno jeho působení v armádě a začal se věnovat vědecké kariéře. Začínal jako marxista, ale postupem času se jeho pohled na svět měnil. Pracoval a učil se pod dohledem profesora Juliana Hochfelda a v roce 1960 se díky práci o anglickém dělnickém hnutí stal docentem.