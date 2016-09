LN Na letošní Dny NATO mimo jiné přiletěl americký „neviditelný“ bombardér B–1B Lancer. Dvojice bombardérů stejného typu tento týden přeletěla poblíž hranic Severní Koreje v reakci na její jaderné testy. Dá se přítomnost tohoto letadla v ČR chápat i jako součást odstrašující taktiky Západu proti Rusku?

Nemyslím si, že by se jednalo o nějaké odstrašování. Dá se ale říci, že jde o ujišťování spojenců o vzájemném partnerství. Takový signál má účast lanceru v Ostravě určitě vyslat. Co ale bude určitě zajímavé, je vystoupení jordánských speciálních sil. Možná vás překvapí, že jordánská armáda má tři generálky a jedna z těchto žen má pod sebou speciální jednotky. Před rokem do České republiky přivezla 30 úžasných mladých žen, které předvedly, jak schopné a úspěšné v boji jsou. Byl to pro mě velký zážitek. Pod kuklami to byly všechno pohledné mladé ženy, ale přiznám se, že potkat je někde ve tmě v tunelu bych nechtěl (směje se).

LN Dala by se taková ryze ženská úderná jednotka postavit u nás?

Myslím, že ano. Ale je to trochu hozená rukavice. Nejsem příznivcem nějakých kvót ve smyslu rovných příležitostí, protože si myslím, že život to vyřeší sám. Pokud muži nejsou zaujatí a postupují čistě podle měřítek výkonnosti, tak to funguje samo. Věřím, že v dohledné době budeme i u nás mít generálku jako ti Jordánci. Ženy na všech úrovních naší armády, včetně aktivních záloh, jsou velice schopné. V ničem nemají úlevy, a co je lepší, ony je hlavně ani nechtějí. A není to tak, jak si mnozí představují, že žena v armádě je leda tak zdravotní sestra. Jsou to třeba odstřelovačky – loni jedna z nich vyhrála střeleckou soutěž v Polsku.

LN Rýsuje se na obzoru první česká generálka?

Nebudu lhát, mám ambici, aby armáda nějakou vygenerovala. Ale není to úplně jednoduché, nesmí to jít násilně, ale přirozenou cestou. Neříkám, že je to vyloženě běh na dlouhou trať, ale na střední určitě. Rád bych stihnul do voleb v příštím roce, aby se u nás první generálka objevila.

LN Jak je na tom česká armáda s počtem vojáků? Kolik chybí do plného počtu?

Chybí jich zhruba 5000. Teď jsme na metě 22 000, dílčí cíl je na úrovni 27 000. Říkám dílčí cíl, protože bych nevylučoval, že si po něm vytyčíme další mety směrem výš. Nábory nových lidí fungují nad očekávání dobře. Rekrutační cíl pro letošek, který jsme stanovili na 2100 nováčků, jsme splnili už kolem 20. srpna. Navíc se nám přihlásilo asi 675 lidí do aktivních záloh, to je opravdu prudký nárůst. V našem strategickém materiálu máme napsáno, že bychom chtěli mít do deseti let 5000 „záložáků“. Dovolil bych si být trochu optimista, myslím, že to stihneme dřív.

LN Zavedli jste také dobrovolné zálohy. Můžete je přiblížit?

Jsou krátkodobějšího charakteru než aktivní zálohy. Kdokoli, kdo se o své vůli rozhodne, se do nich může přihlásit a projít výcvikem, který trvá maximálně dva měsíce. Tedy pokud projde vstupními zdravotními testy. Zaměstnavateli jeho nepřítomnost refundujeme. Má to smysl v tom, že tady postupně klesá počet lidí, kteří do roku 2004 stihli projít vojnou. Jenže, marná sláva, branná povinnost, která se vztahuje na lidi od 18 do 60 let, nebyla nikdy zrušena. V případě ohrožení tak tito lidé musí narukovat, a pokud by neměli vůbec žádný výcvik, mohli by být sami sobě ohrožením. V dobrovolné záloze se naučí zacházet se zbraní, správně poskytnout první pomoc a podobné užitečné dovednosti. Hlásí se do nich dost lidí. Je tam ale také hodně těch, kteří vypadnou kvůli nesplnění fyzických požadavků.

LN Jak to vypadá s plánovanou evropskou armádou, o jejímž vzniku se diskutuje v EU?

Kdybychom ji brali jako standardní vojenské těleso složené z příspěvků členských států Unie, tak se nedá na základě platných evropských smluv, jak jsou dnes nastavené, vůbec vytvořit. To prostě nejde. Takže se musí hledat jiná cesta. Už máme bojová uskupení, takzvané „battlegroups“, takže jde o to, aby opravdu fungovala. Uvažovaná evropská armáda stejně nemá nahradit NATO, jejím cílem by mělo být spíše chránit vnější hranice Schengenu při vypuknutí případného rizika. Zároveň je to ale citlivé téma směrem k USA. Jsem hluboce přesvědčen, že kdyby vznikla nutnost obrany evropského prostoru, tak se bez Spojených států neobejde. A kdybychom budováním vlastní armády měli vyslat vzkaz, že se bez Washingtonu obejdeme, bylo by to špatné. Když se totiž podíváme na výroky některých kandidátů na amerického prezidenta, mohlo by to skončit tím, že USA řeknou Evropě: „Tak se braňte sami.“ Jenže americký prvek je pro bezpečnost Evropy klíčový.

LN Co můžeme čekat od víkendových Dnů NATO na letišti v Mošnově?

Je to největší akce svého druhu, která se u nás koná. Jak ve smyslu ukázek armádní techniky, tak i co se týče propagace. Když jsem na ni před několika lety přijel poprvé, byl jsem sám překvapený, jakou má odezvu u lidí. Běžná návštěvnost se pohybuje v počtech přesahujících 200 000 lidí, už ale zaznamenala i čtvrt milionu. Něco nás to stojí, ale hlavní příspěvek armády je v poskytnuté technice a vojácích, kterých letos na Dny NATO přijede 1000. A samozřejmě se zúčastní velký počet dalších států Severoatlantické aliance, včetně letošního hlavního hosta, kterým je sousední Německo. Zvláště v této době, kdy všichni vnímáme, že se bezpečnostní situace v Evropě změnila k horšímu, je mezi lidmi pochopitelná poptávka po ujištění, že se dokážeme ubránit. Tohle je příležitost, jak je trochu uklidnit.

LN Jaká technika bude k vidění?

Do Mošnova vysíláme jak pozemní, tak vzdušné díly. Dá se říct, že tam dáme prakticky všechno, co létá. Od airbusu přes gripeny, bitevníky L-159, vrtulníky až po dopravní letouny CASA. Určitě budou k vidění hromadné seskoky parašutistů, což je divácky velmi vděčné. Navíc bude možné vidět pozemní techniku v pohybu – při ukázce boje o osadu. A také velice působivé předvedení zákroku, při němž jsou z budovy vysvobozeni rukojmí, to je docela svižná a ostrá ukázka.

LN A co předvedou partneři?

Němci, kteří jsou hlavní hostující zemí, se přijedou pochlubit svým vojskem. Přivezou třeba tanky Leopard II. Návštěvníci se ale určitě mohou těšit i na zmíněný na americký strategický bombardér B-1B Lancer, který u nás o víkendu bude mít premiéru.