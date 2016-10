Ponížili jste Česko, vzkazují Zemanovi a Sobotkovi. Padesát zákonodárců se sešlo s dalajlamou

Senátorka Miluše Horská Lidovky.cz: Z jakého důvodu jste se rozhodla setkat s tibetským duchovním dalajlámou?

Navazuji na naše předešlá setkání. Už jsem se s dalajlámou setkala jednou ve své senátorské funkci a jednou dokonce i ještě v době, kdy jsem senátorkou nebyla. Lidovky.cz: V jakých prostorách se setkání bude odehrávat? Budou to prostory Senátu?

Ano, bude to v Senátu a společně se mnou se s dalajlámou setká i více než 40 poslanců a senátorů napříč politickým spektrem. Lidovky.cz: Přijmete ho taktéž jako vicepremiér Pavel Bělobrádek jakožto soukromá osoba nebo nikoli?

Je to neformální setkání, ale myslím, že ten počet nás zákonodárců, který zítra ráno v Senátu bude, vypovídá o tom, že zájem se s dalajlámou setkat, je veliký. Lidovky.cz: Nemáte strach z možné kritiky? Čínské ministerstvo zahraničí tak označilo schůzku Kisky s dalajlámou za narušení „politiky jedné Číny“, kterou se Slovensko zavázalo podporovat a respektovat.

Cením si dalajlámy jako osobnosti, která přináší dnešnímu lidstvu pokoru a která je též morální autoritou. Je to člověk skromný, poctivý a vzdělaný. Pro mě je setkání s ním obohacením především z těchto důvodů. S dalajlámou se setkávají politici vyspělého světa, například letos v červnu jej přijal americký prezident Obama. Lidovky.cz: Hrad vydal v úterý prohlášení, že Česká republika opravdu nezpochybňuje územní celistvost Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí. Pod toto prohlášení je podepsaný prezident republiky Miloš Zeman, Jan Hamáček, Milan Štěch a Bohuslav Sobotka. Měla byste k tomuto prohlášení nějaký komentář?

Pokud vrcholní představitelé státu chtějí zdůraznit naši zahraničně-politickou orientaci směrem k Číně, tak nechť to učiní. Pro mě je setkání s dalajlámou především setkáním s blízkým člověkem, na kterého si ráda udělám čas. Lidovky.cz: Co pro Vás osobně setkání s držitelem Nobelovy ceny znamená?

Buddhistická kultura a duchovní tradice je podle mě pro nás Evropany 21. století v mnohém inspirativní. Souzním s řadou dalajlámových názorů. Například řekl: „Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.“ Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.