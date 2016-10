LN: Jste jediným straníkem ČSSD, který dovedl svůj kraj k vítězství ve volbách. Znamená to váš návrat v rámci strany, kde jste se octnul na okraji po lánském puči v roce 2013?

Necítím žádnou satisfakci. Volby přece nebyly o vnitrostranickém boji. Jsem rád, že u nás v jižních Čechách se nám podařilo lidi přesvědčit, že má smysl volit sociální demokracii. Třeba i kvůli tomu, že ji reprezentujeme my s kolegy. Nemám ambici využívat či zneužívat toto vítězství v rámci nějakých vnitrostranických aktivit.

LN: Sjezd se ale blíží. Máte zájem o funkci místopředsedy?

Nemám. Opakuji stále dokola, v tento moment nemám takový zájem. Mám ale zájem promlouvat do dění v sociální demokracii. Jde o to, aby můj hlas byl slyšet, bude-li někdo chtít si ho poslechnout. Myslím, že je naprosto zřejmé, že neděláme všecko dobře a jsme pro voliče nesrozumitelní. Nemusím ale nutně zastávat funkci ve vedení strany pro to, aby můj hlas byl slyšet.

LN: Myslíte, že váš hlas bude slyšet v centru strany ve chvíli, kdy budete hovořit z jihu Čech a ne z centrály?

Odpovím vám otázkou: máte pocit, že jste teď můj hlas v Praze neslyšeli?

LN: Ano, ale asi hlavně kvůli konání krajských voleb.

Můj hlas byl slyšet. Koneckonců svědčil o tom i mediální zájem o můj osud nebo o osud Michala Haška. Pokud by tomu tak nebylo, pak bych určitě nevzbuzoval v Praze takový zájem.

LN: Měla by podle vás ČSSD změnit své směřování a program?

Změna kurzu by znamenala změnu v rámci politiky sociální demokracie. To si myslím, že není potřeba. Spíše jde o to, jak jsou kroky sociálních demokratů prezentovány. Ve vládě jich je jistě celá řada a mám pocit, že naše výsledky v rezortech vedených politiky ČSSD nedoléhají k našim voličům.

LN: Nemůže se ČSSD vymstít, že v několika krajích chce obejít vítězné hnutí ANO, a vytvořit koalici s jinými, poraženými stranami?

Nepřísluší mi komentovat jiné kraje, neznám reálie. Regionální volby jsou bližší spíše těm komunálním volbám. Všichni chtějí řešit dopravu či zdravotnictví, průniky programů jednotlivých stran jsou tudíž výrazné. Na komunální a krajské úrovni hrají velkou roli osobní sympatie či antipatie. Možná i to sehrává roli v jednotlivých krajích.

LN: Vy to na jihu Čech máte jak?

V předchozích dvou obdobích a i nyní v mém třetím období postupujeme vždy stejně: oslovíme postupně strany tak, jak skončily v pořadí. Chci ctít fair politiku a respektovat názor voličů. Tudíž v prvním období jsme koalici sestavili s druhou ODS, i proto jsme v druhém období trvali na koalici s tehdy druhou KSČM.

LN: Pokud by nedošlo ke změnám, které naznačujete, mohla by podle vás ČSSD dopadnout zle i ve sněmovních volbách v příštím roce?

Nemám rád „co by kdyby“. Chceme-li ale být k sobě poctiví, v každém případě si musíme připustit si, že politika sociální demokracie nebyla směrem k voličům úplně srozumitelná. Je potřeba v tomto smyslu politiku a rétoriku změnit. Věřím, že se moji kolegové zaměří nyní na to, co jsme neudělali dobře.

LN: Den po sněmovních volbách v roce 2013 a ne příliš vysokému zisku hlasů ČSSD prezident Miloš Zeman v České televizi pronesl židovskou anekdotu: „Loučí se rabín na smrtelném loži se svým synem a říká: ‚Synu, prozradím ti to největší tajemství života. Všechno je jinak.‘“ Prezident tato slova pronesl v poledne, večer už vyzýval předsedu sociální demokracie k rezignaci na funkci. Sobotka tehdy vnitrostranický puč podporovaný Zemanem ustál a stál se premiérem. V neděli po prohraných volbách ze strany ČSSD prezident Zeman opět pronesl onu anekdotu o rabínovi a o tom, že všechno je jinak. Znamená to, že Zeman opět bude usilovat o Sobotkovo sesazení?

Projev pana prezidenta jsem kvůli jednáním neslyšel. Pana prezidenta ale nepodceňuji a vím, že jeho výroky zapadají do jeho státnického uvažování. Rozhodně bych tedy nic nepodceňoval. Současně chci jakkoliv vyloučit možné spekulace, že by se jeho slova případně měla týkat mé osoby.