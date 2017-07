Živě vysílanou nehodou dívek Besip ‚postraší‘ mladé řidiče. Podle právníků to nelze

Ve čtvrtek minulého týdne dvě dívky na sociální síti živě vysílaly jízdu autem. Diváci na Facebooku mohli ve zhruba čtyřicetiminutovém videu slyšet například: „Už jedeme 120, během chvilky... 140. Teď teprve vyjíždíme z Mostu, sejdeme se za pět minut u Teska, stíháš? Hele, kolik jedeš?“ Nato se ozvala rána. Vůz narazil do protihlukové stěny. Řidička zraněním podlehla, její spolujezdkyně, která snímala jízdu, se zraněními přežila.

Rodiče chtějí zamezit dalšímu šíření

A zatímco zdrcení příbuzní si nepřejí, aby otřesné záběry nadále kolovaly po internetu, Besip naopak hodlá záběry co nejvíce šířit. A to v rámci dlouhodobého projektu Safety Road zabývajícím se bezpečností na silnicích.

„Většinou používáme záběry z kampaně Nemyslíš, zaplatíš! nebo ze zahraničí. Toto drsné video bychom chtěli mít k dispozici, protože jde o velmi specifický případ,“ uvedl pro server Lidovky.cz Jan Pechout z Besipu, tedy oddělení ministerstva dopravy, které se zabývá bezpečností na silnicích.

„Děláme prevenci zejména pro žáky na středních školách, kteří jsou často začínajícími řidiči. Na projektu Safety Road spolupracujeme s krajským úřadem a krajskou policií,“ sdělil dále. Kampaň ale bude probíhat pouze v Ústeckém kraji, a to už od poloviny září. Jestli se stane tématem i pro ostatní pobočky Besipu či autoškoly, nedokáže odhadnout.

„Doufám, že si nehodu budou lidé pamatovat,“ poznamenal nicméně Pechout s tím, že by mělo jít v podstatě o odstrašující případ. Dosud se studenty rozebíral jiné tragické nehody, při nichž zemřeli mladí lidé. Tento případ je ale podle něj specifický právě tím, že byl živě přenášen na sociální síti.

Právě to momentálně vzbuzuje etickou i právní otázku související s ochranou obětí nehody i jejich rodin. Zástupci Besipu však nevidí ve využití záběrů problém. „Jde o materiál, který byl umístěný na sociální síti, to znamená, že ho může kdokoli a kdykoli použít. Nikdo to nemůže zakázat,“ uvedl Pechout.

„Budeme k tomu ale přistupovat citlivě, aby to rodinu dívek a pozůstalé řidičky nepostihlo,“ dodal vzápětí. Video prý bude sestřihané tak, aby mělo výchovný ráz, ale nebylo zbytečně drastické. Tváře dívek pak nebudou jasně viditelné.

Na tomto místě v Obrnicích dívky havarovaly.

Právníci ale rozhodně nejsou se zástupci Besipu za jedno. Problém je podle nich ve dvou zásadních aspektech - a to s právy na ochranu osobnosti i soukromí, problém pak představují i autorská práva. Ta totiž náleží dívce, jež záznam vytvořila.

Důstojnost, soukromí i autorská práva

„Ochrana osobnosti chrání soukromí a důstojnost obou dívek. U zesnulé se uplatní postmortální ochrana. Nelze tedy nakládat s jejich soukromím, podobiznou, zvukovým či obrazovým záznamem bez svolení dotčených subjektů. Jiná je situace u zpravodajské licence či úřední licence, kde platí výjimka a svolení není třeba. Dívky se samy rozhodly, že video zveřejní, svolily tedy i k jeho rozšiřování, ale nemohly předpokládat jakýkoliv způsob a účely šíření, nadto nastala velká změna v okolnostech,“ napsala právnička Eva Ondřejová.

„Z mého pohledu je nutné pro další nakládání se záznamem požádat o svolení zraněné dívky a příbuzných zesnulé dívky. Nad rámec ochrany osobnosti je zde také aspekt autorskoprávní, kde svolení s nakládáním je také nezbytností,“ doplnila.



Podle advokáta Rudolfa Lešky není možné záběry pro tyto účely využít ani v momentě, kdy by Besip video upravil tak, že by na něm dívky nebyly rozpoznatelné. Ačkoli by to řešilo problém s ochranou osobnosti, autorská práva by však byla i nadále dotčena.

Na sociálních sítích počínání dívek komentuje mnoho uživatelů. Kromě lítosti se přitom velká část příspěvků shoduje na tom, že se mladá žena měla soustředit na řízení a ne na sociální sítě. Podle psycholožky Ludmily Čírtkové se ale příspěvky z jízd na internetu objevují čím dál častěji. Jak uvedla pro server iDnes.cz, nejvíce jde o takzvaná selfie videa, kdy je řidič v autě sám a monitoruje svou cestu pomocí selfie tyče.

Společnost druhé dívky ale řidičce v tu chvíli nepomohla. „To, co by třeba každá zvlášť neudělala, ve dvojici díky efektům skupinové dynamiky udělají,“ míní Čírtková. Chování dívek mohlo navíc výrazně ovlivnit i to, že šlo o živé vysílání, nikoli běžné natáčení. Psycholožka navíc dodává, že podobné jednání je typické spíše pro muže.

Zatímco v Česku se o možném využití hrozivého záznamu z dopravní nehody dvou dívek teprve diskutuje, ve Velké Británii shodou okolností v těchto dnech policie rozjela kampaň, v níž využívá podobné video z nehody, při níž zemřely čtyři lidé. Její viník na mobilu měnil hudbu.