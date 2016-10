Vizitka senátora Jiřího Čunka (57), který bude hejtmanem Zlínského kraje Datum a místo narození: 22. února 1959 ve Zlíně. Vzdělání: absolvoval Střední odborné učiliště Napajedla (1977) a Střední průmyslovou školu strojní ve Zlíně (1982) Současná funkce: senátor (od 2006), zastupitel Zlínského kraje (od 2012), starosta Vsetína (od 2014) Praxe: automechanik ve společnosti Pozemní stavby Zlín (1977 až 1982), bezpečnostní technik ve Zbrojovce Vsetín (1982 až 1993), vedoucí bezpečnosti práce ve společnosti Zbrojovka Vsetín Indet (1993 až 1997), kromě toho působil v řídících orgánech firem ZEVETA a.s. a Bojkovice a AVERA, s.r.o., Vsetín Politická kariéra: od roku 1990 člen KDU-ČSL, od roku 1994 člen zastupitelstva Vsetína, místostarosta Vsetína (prosinec 1994 až březen 1995), starosta Vsetína (listopad 1998 až prosinec 2006, znovu od prosince 2014), člen zastupitelstva Zlínského kraje (2000 až 2008 a znovu od 2012), od října 2006 senátor za obvod č. 77 - Vsetín; předseda KDU-ČSL (prosinec 2006 až květen 2009); od ledna do listopadu 2007 ministr pro místní rozvoj a první místopředseda vlády, do úřadu se znovu vrátil 2. dubna 2008, skončil 23. ledna 2009 Rodina: od roku 1982 ženatý, manželka Pavla je zubní lékařkou, mají čtyři dcery

od roku 1982 ženatý, manželka Pavla je zubní lékařkou, mají čtyři dcery Ostatní: Od konce roku 2006 byl Čunek vyšetřován kvůli korupci, byl podezřelý z toho, že jako vsetínský starosta přijal v roce 2002 půlmilionový úplatek. Kauzu ale státní zastupitelství na podzim 2007 nadvakrát odložilo. V roce 2009 pak Nejvyšší soud konstatoval (již ale bez vlivu na samotný případ), že při vyšetřování údajné Čunkovy korupce byl porušen zákon. Kvůli této kauze se Čunek dostal do ostrého sporu se svou někdejší sekretářkou Marcelou Urbanovou, která byla hlavní svědkyní proti němu a Čunek ji mimo jiné označil za lhářku. Žena jej žalovala u soudu a kromě omluvy žádala i desetimilionové odškodné. Soudy Urbanové nakonec přiznaly 80.000 korun a uložily Čunkovi, aby se omluvil. Kontroverzní jsou také Čunkovy postoje a výroky k romské problematice. Velké protesty si vysloužil postup vsetínské radnice, která před deseti lety pod jeho vedením vystěhovala z centra města část místních Romů na okraj Vsetína, ale i do vzdálených okresů. Vlnu nevole pak vyvolal jeho výrok v deníku Blesk v březnu 2007. Čunek na dotaz čtenáře, zda dostanou podporu od státu i jiní občané než Romové, uvedl: "To se budete muset jet někam opálit, začít dělat s rodinou binec, na náměstí dělat ohně a potom se vás teprve někteří politici zastanou a řeknou - on je chudák." Za tato slova se lidovecký předseda nakonec omluvil s tím, že vyjádření bylo vytrženo z kontextu a bylo nepochopeno. Čunek byl podezřelý i z toho, že v 90. letech pobíral od státu sociální dávky a příspěvky na bydlení, ačkoliv v té době uložil do bank celkem 3,5 milionu korun. Tuto kauzu odložila policie koncem ledna 2009 s tím, že se neprokázalo, že Čunek zamlčel příjmy důležité pro přiznání sociálních dávek.