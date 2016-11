Zničte města nevěřících. Šéf džihádistů Bagdádí vyzval k boji proti nepřátelům Boha

„Toto (je) totální válka a velký džihád, který Islámský stát vede, jen zvyšuje naší pevnou víru a naše přesvědčení, že toto vše je předehrou k vítězství,“ prohlásil Bagdádí v záznamu, které podle Reuters ve čtvrtek jeho stoupenci umístili na internetu.



Bagdádí vyzval obyvatel provincie Ninive, jejímž správním centrem je Mosul, aby bojovali proti „nepřátelům Boha“. Sebevražedné útočníky vyzval, aby „změnili noc nevěřících v den, obrátili jejich zemi v spoušť a nechali jejich krev téct jako řeku“.

Podle kurdských zdrojů se Bagdádí skrývá stále v Mosulu. Šéf teroristů se v roce 2014 prohlásil chalífem území, které IS obsadil na severu Iráku a Sýrie. V případě Bagdádího smrti bude podle iráckých zdrojů IS nucen hledat jeho následníka, který ale nebude mít autoritu, jakou měl Bagdádí.

Podle náčelníka generálního štábu armády iráckého autonomního Kurdistánu Fuáda Husajna se vůdce IS už devět měsíců skrývá a je závislý na velitelích, kteří bojují v Mosulu a v Tall Afaru. Členové IS budou Bagdádího bránit až do konce, což zřejmě boje v Mosulu prodlouží, řekl ve středu Husajn listu The Independent.