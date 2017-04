ZVĚŘINA: Bílé uniformy. Porodnictví se mění pomalu a neochotně

I po kampani, kterou vede ministerstvo spolu s gynekology, i po kriminalizaci porodních asistentek stoupá počet porodů doma. K tomu musíme zohlednit i fakt, že spousta žen jde dnes do porodnice nerada, se zaťatými zuby, a nechá si líbit leccos v zájmu zdraví potomka.

Je to zbytečné, a jak správně říká prominentní porodník Ladislav Krofta, systém by měl udělat vše pro to, aby ženy neměly pro porod doma důvod. Jenže pro změnu schází vůle odborníků i ministerstva. Pan Krofta a někteří další osvícení porodníci si uvědomují, že žena při porodu riskuje svůj život, zdraví, že má celoživotní následky a pokud dítě je po porodu poškozené, že se o něj bude celý život starat jen ona a nikoli gynekolog. Proto by měla být v mnoha ohledech pánem situace.

Obraz tuzemské medicíny jako bezohledné polovojenské mašinerie, ve které mají pacienti (navíc rodička není pacient – není nemocná) jen kušovat a být vděční, pěkně ilustruje mluvčí ministerstva, která říká, že žádné změny porodů nebudou. Mýlí se, budou. Například stále ještě našimi porodníky běžně užívaná a zakázaná praktika Kristellerova exprese by měla být vymýcena ve spolupráci s ministerstvem a porodníky, nikoli proti nim.

Děti rodí stále starší matky a obecně máme daleko méně potomků, je tedy jasné, že dítě je a bude velkou vzácností a rodiče (oba) u porodu budou chtít stále ve větší míře spolurozhodovat. Navíc pětatřicetiletá žena s nějakým postavením si nenechá líbit to, co 23letá rodička. Navíc jsou lidé stále informovanější a odhodlanější hájit svá práva. Pokud by snad chtěli porodníci vést válku s rodičkami, je jasné, kdo vyhraje, takže nemá cenu o tom ani přemýšlet.

Tuzemští lékaři se od roku 1989 pokoušejí změnit svůj paternalistický či někdy dokonce poručnický přístup k pacientům a některým oborům to jde hůř, některým lépe. Je zřetelné, že tento trend nelze zastavit a osvíceným lékařům je to jasné. Medicínu nelze provozovat proti pacientovi.