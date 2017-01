ZVĚŘINA: Podporovatelé kouření se v Senátu ztrapňovali

Z blábolících odpůrců zákona je třeba vyjmout senátorku Elišku Wagnerovou (zvolena za zelené), která byla proti a argumentovala věcně a srozumitelně i svou zkušeností z právnické debaty z Německa.

Jinak to byl festival marnosti. Senátor Jaroslav Kubera (ODS) už se dopracoval do karikatury sebe sama a pan Ivo Valenta (nestraník) jako by chtěl celému světu potvrdit, že je senátorem závislých, protože závislost jiných mu slušně vynáší.

Někteří senátoři, především z řad odpůrců zákazu kouření, se ani nenamáhali aktuální znění zákona nastudovat a kritizovali body, jež sněmovnou neprošly či se vyskytují v zákonech jiných. Kupříkladu nalévat podnapilým nesmějí hostinští déle než deset let, a tedy veškeré rozčilování usvědčovalo jen dotyčné, a to z ignorantství.

Mizerně předstíraná obava, že stát nevybere od kuřáků dost peněz a že bude trpět rozpočet, je též demagogií. Existují věrohodné výpočty dokazující, že na tabákové dani vybere stát řádově méně než systém zaplatí za léčení kuřáků.



Ministr zdravotnictví Ludvík se projevil jako diplomat a stoik, když senátorům podkuřoval i v okamžiku, kdy jejich nesmysly vyvracel. Neměla by zapadnout jeho slova o tom, že společnost je k závislostem, zejména té alkoholové, nezdravě tolerantní.

Věta „nejsem pro kouření“ z úst senátorů je toho ilustrací, uváděla totiž zpravidla návrh, který negoval záměr předkladatelů, a nakonec neměla jiný účel než kuřákům usnadnit cestu k jejich droze.

Vrcholem nestydateho cynismu senátorů byla argumentace dětmi: žádat od ministra zdravotnictví „chlapský“ slib peněz na sport může jen osoba rozumu mdlého. Za prvé, ministr zdravotnictví o penězích na sport nerozhoduje, a za druhé, peníze na sport nejsou primárně protikuřáckou prevencí. Ale proč argumentovat věcně, když senátoři mohou jen tak cintat.

Zákon ve čtvrtek prošel a prezident již slíbil, že jej vetovat nebude, tudíž bude platit. V zájmu senátorů pak je, aby jejich jednání pokud možno nikdo nesledoval, nejsme totiž zemí prostoduchých hlupáků.