ZVĚŘINA: Vlajkárna. Billboardová lobby se nechce nechat regulovat

Podnikání je ctihodná činnost, která je omezena zákony té které země. Je těžké si představit, že by třeba stát měl být žalován za to, že zpřísňuje hygienické normy, nutí výrobce, od potravinářského po automobilový průmysl, investovat do vývoje a všemožně upravuje jejich činnost.

Od prvního září má z okolí dálnic a silnic prvních tříd zmizet až tři tisíce billboardů. Děje se tak podle zákona schváleného v roce 2012, provozovatelé reklamy měli pět let času na přípravu nové situace. Proč jsou nyní zaskočeni faktem, že zákon bude prostě platit, a odmítají jej respektovat? V reakci na to se ministerstvo dopravy chystá prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic billboardy odstraňovat a náklady potom účtovat majitelům. Je na tom něco nespravedlivého či protiústavního? Na první pohled nic. A protože billboardová lobby získala skupinu senátorů, kteří se obrátili na Ústavní soud, tak se o právní situaci v oboru nemusíme strachovat vůbec.



V téhle souvislosti je pozoruhodné, nakolik se každá regulace, jakkoli může být a je začasté inspirována racionálními důvody i většinovým přáním společnosti, stává údajným zásahem do ústavních práv podnikatelů. Billboardisté přijdou možná o tři tisíce reklamních ploch, ovšem z celkového počtu zhruba 25 tisíc je to tedy redukce trhu, nikoli likvidace.

Představme si na chvilku, že by se běžní motoristé chovali stejně obstrukčně a vypočítavě jako majitelé billboardů. Každá druhá dopravní nehoda by mohla vyústit v občanskoprávní spor o to, zda havarující řidič byl rozptýlen pohledem na obří reklamu a nevěnoval se řízení. Z tohoto důvodu by žádal odškodné od billboardistů. Je přece dokázáno, že reklamy u silnic rozptylují – ostatně kdyby se na ně nikdo nedíval, proč by je tam budovali? Že vám to přijde postavené na hlavu, směšné a nesmyslné? Nepochybně, ale kdybychom přistoupili na myšlení reklamních provozovatelů, byla by taková situace možná.

Když nyní vytapetovali své inzertní plochy státními vlajkami, je to jen další obstrukce: mají za to, že získají čas a možná i podporu veřejnosti. To je ovšem dost hloupý kalkul – pokud by provozovatelům billboardů taková nálada vydržela déle, je možné, že se dopracují stejně špatné pověsti u občanstva jako pražští taxikáři, developeři nebo exekutoři. Těm všem jsou totiž ohledy na právo i negativní souvislosti jejich podnikání absolutně lhostejné. Že jsou i v očích mnoha motoristů hyzditeli naší krásné krajiny, jim pak nedojde nikdy.