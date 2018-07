13 výstřelů v Chomutově: ‚Do dveří řidiče vyprázdnil celý zásobník,‘ píše o střelci soud

CHOMUTOV/PRAHA Neuvážené, zbrklé a zkratkovité bylo podle ústeckého krajského soudu jednání Petra Bendy, který 13 výstřely zavraždil Radka Š. Vyplývá to z rozsudku, jejž má server Lidovky.cz k dispozici. K tragickému incidentu došlo loni na jaře na chomutovském sídlišti Písečná, jež platí za vyloučenou lokalitu. Pozdější oběť střelby odjížděla z místa autem po hádce s příbuznými. Benda se proti verdiktu odvolal, spis už leží na Vrchním soudu v Praze.

27. května 2017 pár minut po třetí hodině ráno vyběhl Petr Benda ještě v pyžamu ze svého bytu s nabitou Berettou v ruce. Krátce předtím mu jeho matka řekla, že venku někdo nejspíš najíždí autem do lidí. Podle verdiktu ale nikdo nikoho neohrožoval. Radek Š. pouze po ostré hádce se svými příbuznými v čele se strýcem odjížděl ve své dodávce, aby předešel eskalaci konfliktu. Z místa se však po Bendových výstřelech nedostal, okamžitě zemřel.

„Obžalovaný věděl, že policie již je na cestě. Dále obžalovaný v okamžiku, kdy vyšel ven, nezjišťoval, zda komukoli hrozí nějaké nebezpečí, ale okamžitě zaujal pozici vhodnou ke střelbě a do dveří řidiče vyprázdnil celý zásobník. Z audiozáznamu vyplývá, že bylo bez jakéhokoli přerušení vystřeleno 20 ran, našlo se však jen 13 zásahů kabiny,“ stojí v rozsudku, který Lidovky.cz získaly.

Benda, původem z Havířova, Berettu s prodlouženým zásobníkem držel legálně. Podle svých slov ji dokonce nabil na 21 střel. V praxi to znamenalo, že po nabití natáhl závěr, vysunul zásobník a doplnil ho o chybějící náboj v komoře. Auto přeběhl zepředu zprava doleva. Nebylo to pro něj nic náročného, vůz se v tu chvíli sunul po ulici rychlostí 7 až 8 kilometrů za hodinu. Následná střelba byla mimořádně razantní, trvala jen 4 sekundy.

‚Obžalovaný se vůbec nedostal před dodávku‘

Před soudem se zkoušel střelec obhájit mimo jiné tím, že se cítil autem ohrožen a musel mu uskočit z cesty. To však vyvrátila rekonstrukce činu i záznamy bezpečnostních kamer. „Obžalovaný se vůbec nedostal před dodávku a nemohl být její jízdou bezprostředně ohrožen. Z jeho jednání zřejmé, že vůbec neuvažoval o jakémkoliv jiném řešení celé situace, ale vyšel ven s úmyslem situaci ‚vyřešit‘ již dříve zvoleným způsobem, tedy střelbou,“ stojí v rozsudku.

Aktéři hádky s Radkem Š. v době jízdy vozu byli přitom v bezpečí. Během hlavního líčení státní zástupce rozbil další Bendův pokus o obhajobu, že před ostrou střelbou vypálil několik varovných ran. Podle soudu to však vzhledem ke kadenci střelby nebylo možné. V rozsudku pak podrobně vysvětlil, proč nepřijal ani hlavní argument obhajoby, tedy že se Benda snažil odvrátit údajný teroristický útok.

„Absurdnost tohoto vyhodnocení je zřejmá. Pravděpodobnost, že by se nejednalo o zcela obvyklou hádku či fyzickou potyčku mezi místními obyvateli, ale že na sídliště ve vyloučené lokalitě zaútočil ve 3 hodiny ráno terorista, je minimální. V tomto případě útok bezprostředně nehrozil ani netrval. Poškozený již odjížděl z místa, kde měl najíždět na jiné osoby. V okamžiku jeho odjezdu již nikdo, ani obžalovaný, v dráze jeho jízdy nestál,“ stojí v rozsudku.

Soudní senát v čele se soudcem Jiřím Bednářem vyhodnotil Bendův čin jako vraždu, za níž mu uložil 12,5 roku vězení. Podle precizního odůvodnění o takové kvalifikaci neměl pochyb. „Tento úmysl zjevně vyplývá z charakteru a způsobu jednání obžalovaného, ze způsobu provedení činu, charakteru použité zbraně a místa, kam útok střelnou zbraní směřoval, i z počtu střel, které byly proti kabině řidiče vystřeleny,“ lze se dočíst ve verdiktu.

10 let zákazu kontaktu se zbraní

Při určení výše trestu, jenž má blíže ke spodní hranici sazby, vycházel soud z toho, že Benda s kriminalisty při objasňování případu spolupracoval, dosud žil bezúhonně a že znalci nepovažují možnost jeho nápravy za ztíženou. Vedle toho mu však soud zapověděl jakýkoliv kontakt se střelnou zbraní po dobu 10 let, což je nejdelší možná lhůta pro takovou sankci.

VIDEO: Ve městě se sešla asi stovka Romů na pietní shromáždění Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Soud považuje za nezbytné, aby obžalovaný neměl možnost řešit situace, u kterých bude nutkán k vlastní angažovanosti, obdobně fatálním způsobem, a proto musí do budoucna zamezit tomu, aby si pořídil zbraň, kterou by mohl opětovně použít při obraně před bezprávím a vzetí zákona do svých rukou,“ vysvětluje v rozsudku soudce Bednář s tím, že toto dílčí rozhodnutí opírá o závěr znalců, podle něhož trpí Benda mesiášským komplexem.

Příslušný státní zástupce Vladimír Jan rozsudek soudce Bednáře akceptoval bez výhrad. „Odvolal se pouze obžalovaný,“ potvrdila serveru Lidovky.cz zastupující tisková mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem Renata Lejnarová. Případ tak čeká další justiční kolo, odvolací Vrchní soud v Praze už spis k věci obdržel poslední týden v červnu. „Jednání v této věci zatím nařízeno nebylo,“ sdělila mluvčí soudu Simona Heranová.