Nesmysl, reaguje Agrofert na Zaorálkova slova, že Babišova firma má zájem zpracovat lithium

PRAHA Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek v sobotním vydání deníku Právo prohlásil, že firma Lovochemie předsedy hnutí ANO Andreje Babiše má k dispozici technologie na zpracování lithia, o jehož využití se nyní vede ostrý politický boj. Podle Zaorálka tak za Babišovými útoky na podepsané memorandum se zahraniční firmou o možné těžbě lithia stojí jeho obchodní zájem. Podle Agrofertu, pod který Lovochemie spadá, to není pravda.

Na otázku, jaký důvod by měl Babiš pro napadání memoranda na postupu co s českým lithiem Zaorálek v Právu odpověděl: „ Já se domnívám, že je jasné, co za tím je. Je to spor kapitál versus práce. Pan Babiš celou dobu ve vládě hájí zájmy byznysu. V případě lithia se mohu dohadovat, ale vím, že Lovochemie (součást Agrofertu, který je nyní ve svěřenském fondu Andreje Babiše) ovládá pracovní postupy, které souvisejí s oddělováním lithia z horniny. Vím, že ten zájemce, který se stal prospektorem, vypracovává s Vysokou školou technologickou nový, ekologičtější přístup k oddělování lithia od slídy. To prostě může vadit byznysu pana Babiše. Tato absurdní debata o lithiu odvádí pozornost od věcí, které se ve vládě skutečně dějí, a od problémů Andreje Babiše.“



Agrofert se proti prohlášení ministra zahraničí tvrdě ohradil a označil jej za lživé. „Nevíme, kam na takové nesmysly pan Zaorálek chodí. Jestliže chce být důvěryhodným politikem, neměl by se snižovat k nepravdám a lžím a k jejich veřejnému šíření,“ uvedl k jeho výroku místopředseda představenstva Agrofertu a generální ředitel společnosti Lovochemie Petr Cingr.

Jak dodal, skutečnost je taková, že ani Lovochemie, ani žádná jiná firma ze skupiny Agrofert žádné takové postupy nevlastní, neovládá a ani neusiluje o jejich získání. „Též prohlašujeme, že nejsme v kontaktu s žádnou společností, která provádí průzkum ložisek lithia, usiluje o licenci na jeho těžbu nebo uvažuje o oddělování lithia z horniny. Po panu Zaorálkovi požadujeme za jeho nepravdivé tvrzení omluvu,“ oznámil Petr Cingr v tiskové zprávě.

Zaorálek dále v sobotním rozhovoru řekl, že pokud vyhraje ANO a Andrej Babiš se stane premiérem, stáhne to Česko dolů.