Američané bezhlavě zabíjeli ženy i děti. Masakr v My Lai se stal symbolem Vietnamu

HANOJ Americké angažování ve Vietnamu vrcholilo v roce 1969 přítomností více než půl milionu vojáků, rekordním počtem amerických obětí a protiválečnými demonstracemi v USA. Jedním z mezníků tohoto přelomového roku bylo zveřejnění pravdy o masakru ve vietnamské vesnici My Lai, kde před 50 lety, 16. března 1968, příslušníci americké námořní pěchoty vyvraždili kolem pěti set neozbrojených vesničanů včetně více než 170 dětí.

Vietnamská válka se rozhořela po přestřelce mezi americkým torpédoborcem Maddox a severovietnamskými torpédovými čluny v srpnu 1964 v Tonkinském zálivu. USA poté začaly bombardovat severní Vietnam a na jihu americké jednotky vystupňovaly hon na příslušníky jihovietnamských partyzánských jednotek Viet cong. Američané vyhlásili strategii „pátrej a znič nepřítele“, která tak tragicky zasáhla do života My Lai.



Útok byl součástí operace na vesnici Son My (My Lai 4 byla jednou z jejích několika osad), o které se Američané domnívali, že je baštou Viet congu. Obyvatelé vesnice měli být v té době podle velení na trhu a ve vsi se měli zdržovat pouze partyzáni.

Stopy nohou vesničanů a vojenských bot byly zrekonstruovány jako součást památníku masakru My Lai.

Akce se zúčastnilo asi 120 příslušníků roty Charlie prvního praporu 20. pěší divize z 11. výsadkové brigády, kteří byli frustrováni stále se stupňujícími útoky partyzánů a ztrátami ve vlastních řadách. Bylo to období, kdy vrcholila ofenzíva Tet, kterou vedly severovietnamské komunistické síly proti americké a jihovietnamské armádě.

Útok na vesnici byl zahájen za podpory dělostřelectva a vrtulníků před osmou hodinou ranní a již v prvních minutách se zvrhl v masakr neozbrojených vesničanů. Podle vietnamských údajů zahynulo při útoku, který trval tři hodiny, 504 lidí, z toho přes 170 dětí. Nejmladší oběti byl jeden rok, nejstarší dvaaosmdesát let.

Američtí vyšetřovatelé dospěli k 347 obětem. Američtí vojáci také srovnali se zemí na 300 domů a vybili 800 kusů dobytka. Později se zjistilo, že ve vesnici byli nanejvýš čtyři ozbrojení a několik neozbrojených partyzánů. Z roty byl zraněn jediný americký voják, který se sám postřelil do nohy.

Jen tříčlenná posádka jednoho amerického vrtulníku se běsnění svých kolegů dokázala postavit. S vrtulníkem přistála mezi prchající vesničany a americké vojáky a s nasazením vlastního života zachránila asi desítku vesničanů. Hugh Thompson a Lawrence Colburn byli v roce 1998 vyznamenáni Medailí vojáka, nejvyšším vyznamenáním za statečnost v přímém boji. Třetí člen posádky vrtulníku Glenn Andreotta zemřel ve Vietnamu necelý měsíc po masakru v My Lai.

USA masakr tajily

Američané informace o události dlouho tajili. První oficiální zprávy hovořily o tom, že při bitvě zahynulo 128 příslušníků Viet congu a 22 civilistů. To, že se pravda o masakru dostala na povrch, bylo zásluhou veterána Richarda Ridenhouera, který se znal s mnoha členy roty Charlie.

Ti mu celý příběh vyprávěli a Ridenhourer rok po masakru informace rozeslal v 30 dopisech, které adresoval prezidentovi USA, kongresmanům a dalším oficiálním místům. Jako první zveřejnil hrůzná fakta o masakru v listopadu 1969 novinář Seymour Hersh (mj. se zasloužil o odhalení aféry Watergate), který pak v příštím roce dostal za reportáž Pulitzerovu cenu.

I když se nejednalo o ojedinělou tragédii, Američané a jejich jihokorejští spojenci srovnali se zemí během války na 4000 vietnamských obcí, zprávy o My Lai šokovaly veřejnost v USA, která nemohla uvěřit, že američtí vojáci jsou schopni něčeho takového, a vyvolaly protesty proti válce na celém světě. Incident dokonce vyústil v útoky proti válečným veteránům.

Ozvaly se ale i hlasy, které se snažily řádění v My Lai vysvětlit. „Většina akcí ‚pátrej a znič nepřítele‘ skončila ztrátami na životech Američanů, aniž by zahlédli nepřítele. Dopady války na myšlení vojáků, zvláště její nepředvídatelný a nekontrolovatelný průběh, způsobovaly, že se tito muži dopouštěli činů v rozporu se svou povahou, které by jinak nebyli schopni spáchat,“ napsal například americký historik a veterán vietnamské války Douglas Welsh.

William Calley byl propuštěn po třech a půl letech domácího vězení.

Rozhořčení odpůrců vietnamské války nakonec donutilo vojenské úřady se masakrem zabývat. Vyšetřující komise generála Williama Peerse poslala před soud 25 obviněných, v březnu 1971 však byl odsouzen jen jediný: velitel krvavé akce, poručík William Calley, kterému mu bylo v době útoku 24 let.

Za prokázané zavraždění 22 lidí dostal doživotí; po půlroce mu byl trest snížen na 20 let a později na deset. Po třech dnech skutečného a třech letech domácího vězení ho prezident Richard Nixon omilostnil.

Calley, který i tváří v tvář jasným důkazům šokoval veřejnost svými cynickými výroky, se poté věnoval práci klenotníka. Lítost veřejně projevil až v roce 2009 v charitativním klubu Kiwanis v Columbusu. „S lítostí myslím každý den na to, co se stalo v My Lai. Cítím lítost nad mrtvými, nad jejich příbuznými i nad americkými vojáky. Je mi to hluboce líto,“ řekl dnes čtyřiasedmdesátiletý Calley.