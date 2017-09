Architektka Zaha Hadid jako snílek je k vidění v galerii Jaroslava Fragnera

PRAHA I známé architektce občas spadlo něco pod stůl. Galerie Jaroslava Fragnera nabízí její nerealizované stavby

O architektce Zaze Hadid se traduje, že ji neměli rádi galeristé. Málokdy se totiž v jejích budovách dala najít rovná zeď, na kterou by šlo pověsit obrazy. Nakolik je tato historka pravdivá, se dnes už asi nikdo nedozví, nicméně aktuální výstava v Galerii Jaroslava Fragnera jí dává za pravdu. Jmenuje se Zaha Hadid Architects: Unbuilt (Nepostaveno), a jak název napovídá, představuje nerealizované návrhy jak Hadid, tak architektů, kteří její londýnskou kancelář převzali loni po její smrti.

I když před slovem nepostaveno by mělo stát „prozatím“, protože zatímco první patro galerie se změnilo na fantastický svět plný táhlých fasád a rozevlátých křivek, přízemí je věnováno plánované zástavbě pražského Masarykova nádraží, jehož studii podle návrhu ateliéru Zahy Hadid vypracoval Čech Jakub Cigler.

Přestože se Hadid narodila v Bagdádu, většinu svého života strávila ve Velké Británii, kde si také jako třicetiletá založila v roce 1980 studio. O šestatřicet let později v něm už pracovalo 430 lidí a o Hadid se mluvilo jako o jedné z nejvýraznějších architektek současnosti.

Může za to její odpor k pravým úhlům i záliba v dekonstruktivismu, kterou dotáhla k dokonalosti. Mnohé ale zůstalo jen ve skicách a návrzích, jako třeba mrakodrap připomínající roztavené sklo na Park Avenue v New Yorku, žebrovitá stanice lanovky nad italským Bolzanem, haagské taneční a hudební centrum z pomačkané buničiny nebo dostavba londýnského letiště Heathrow, připomínající shluk houbovitých organismů.

Tyto a další návrhy pak výstava mísí pomocí vizualizací a architektonických modelů se stavbami bez místa určení. Zaha Hadid Architects se rozpínají do pouštních měst, přístavů, na dálniční obchvaty, do doků nebo na stadiony. Jejich domy připomínají tu pletence svalů vyhřezlé z písečných dun, tu zase mořské živočichy lapené ruchem velkoměst. Aby byl dojem co nejpřesvědčivější, připraveny jsou i brýle s virtuální realitou, s nimiž je možné si prohlédnout interiéry budov.

Zaha H adid Architects by měli zanechat svou stopu i v Praze v podobě komplexu kancelářských budov a bytů Central Business District. Při návrhu fasád se inspirovali vlaky na nedalekém Masarykově nádraží i stověžatou Prahou. Proti výšce stavby a jednostrannému zaměření protestovalo nedávno několik pražských politiků. Za projektem stojí skupina Penta, komplex by se měl otevírat v polovině roku 2019. Komplex kancelářských budov v Praze.

I když by se mohlo zdát, že Hadid byla vždy hvězdou první velikosti, ve skutečnosti tomu tak není. Její první návrhy na sportovní klub v Hongkongu nebo na operu v Cardiffu zůstaly jen na papíře. Prvním postaveným projektem se v roce 1993 stala hasičská stanice firmy Vitra ve Weilu nad Rýnem v Německu. Pak přišel na řadu skokanský můstek v Bergiselu u Innsbrucku a autobusový terminál ve Štrasburku. Skutečný zlom v kariéře přišel až s Rosenthalovým střediskem pro současné umění v Cincinnati – podle New York Times z roku 2003 vůbec nejlepší stavbou, která v USA vyrostla od konce studené války.

Dál následovalo vědecké centrum Phano ve Wolfsburgu, komplex automobilky BMW v Lipsku, lanovka v Innsbrucku, výstavní areál ve španělské Zaragoze, Muzeum MAXXI v Římě nebo operní dům v čínském Kantonu. Naposledy se podepsala pod egyptský pavilon na Expu 2010 v Šanghaji a plavecký stadion pro olympijské hry v Londýně.

Přesto byla Zaha Hadid ve svém okolí známá jako architektka, jejíž domy připomínají spíš rozevláté sochy a futuristické vize než postavitelné budovy. Sama Hadid se netajila tím, že se pro své rozvlněné fasády inspiruje přírodními jevy, jako je proudění kapaliny, struktura minerálů nebo lom světla.

Někdy už ale bylo extravagance příliš, jako v případě olympijského stadionu v Tokiu, který japonská vláda odmítla financovat. Přestože Hadid vyhrála architektonickou soutěž, stadion nakonec stavěl místní Kengo Kuma. Hadid zbyly plány a video, které je v Praze také k vidění.