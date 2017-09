Architektura na filmovém plátně. Festival představí snímky o slavných architektech

PRAHA/BRNO Už tento týden začíná festival, který spojuje film a architekturu. Mezinárodní filmový festival o architektuře a urbanismu odstartuje v sobotu 30. září a poběží do 4. října. Během 5 dnů nabídne více než 20 projekcí v Praze, Brně a dalších městech. Na filmovém plátně se představí nejen slavní architekti a jejich studia, ale také významní fotografové architektury nebo kultovní snímek Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírná odysea. Festival přiveze několik českých premiér a vybrané snímky uvede propagátor architektury Adam Gebrian. Některé projekce jsou zdarma.

Festival Film a architektura zahájí francouzský film BIS 25 od režisérské dvojice Beka & Partners, jejichž díla jsou mimo jiné ve stálé sbírce newyorského muzea MoMA. Film představuje dílo slavného francouzského architekta Auguste Perreta skrze intimní a humorné příběhy obyvatel jeho nejznámějšího pařížského domu čp. 25, který se nachází na ulici Franklin. Projekce, která zahájí 6. ročník festivalu, proběhne v sobotu 30. září ve Francouzském institutu v Praze. Součástí zahájení bude také projekce krátkého českého filmu Transformace – Výpary – Melanosis, jehož autorem je Michal Kindernay. Film vznikl v koprodukci spolku KRUH a My Street Films CZ a byl natočen speciálně pro festival architektury Den architektury 2017.

Nejobsáhlejší sekce festivalu je letos věnována fotografům architektury. Festival uvede například biografický film o Juliu Shulmanovi, jehož fotografie přivedly moderní architekturu do amerického mainstreamu. Shulman zachytil práci téměř každého moderního a progresivního architekta od třicátých let včetně Franka Lloyda Wrighta, Richarda Neutry, Johna Lautnera a Franka Gehryho. Další film představí Francouze Luciena Hervé, který byl dvorním fotografem architekta Le Corbusiera, Andrease Gurského nebo manžele Becherovi, jejichž tvorba je zastoupena v nejprestižnějších galeriích světa. Becherovi získali řadu cen a jsou vnímáni jako průkopníci konceptuální fotografie.

Festival Film a architektura také pravidelně uvádí sekci Archi.Kult, která zahrnuje pozoruhodná díla z dějin kinematografie proslavená také svým architektonickým a scénickým pojetím. Letos bude uvedena legendární Kubrickova 2001: Vesmírná odysea, a to v úterý 3. října v pražském kině Světozor. Návštěvníci budou mít po dlouhé době jedinečnou možnost vidět tento kultovní snímek na velkém plátně. O vizualitě v tvorbě Stanleyho Kubricka pohovoří po skončení projekce filmový publicista, lektor a teoretik Pavel Bednařík.



Několik dalších filmů, které festival uvede, bude spojeno s debatou. „Premiéry filmů The Competiton, The School as City a Slightly Modified Housing doplní debaty s jejich režiséry. Účast na diskuzi po projekci filmu Big Time o studiu Bjarke Ingels Group (BIG) přislíbil také manager kodaňské spalovny Amager Bakke, která se díky plánované sjezdovce na střeše řadí mezi nejzajímavější projekty progresivního dánského studia,“ láká na program Petra Horká, dramaturgyně festivalu.

Další témata zprostředkují inspirativní příklady ze zahraničí a budou se týkat svobodomyslné tvorby Hermana Hertzbergera – nejvýznamnějšího architekta školních budov nebo možností revitalizace panelových sídlišť a jejich úsporné a efektivní přeměny na dostupné sociální bydlení. V rámci výročí 130 let od narození „otce panelových sídlišť“ Le Corbusiera uvedeme v sekci Osobnost dva filmy věnované jeho životu a tvorbě.

Festival proběhne v Praze, Brně, Plzni a dalších regionech a termínově navazuje na Den architektury. Vybrané filmové projekce jsou zdarma. Více informací najdete na www.filmarchitektura.cz a na facebookových stránkách festivalu. Pořadatelem festivalu je KRUH z. s., který se už 17 let věnuje popularizaci architektury v České republice.