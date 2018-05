Babiš dorazil do Lán jednat se Zemanem o chystané vládě

LÁNY Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) krátce před 14:00 dorazil do lánského zámku na pracovní oběd s prezidentem Milošem Zemanem. Oba politici budou jednat o ustavení nové vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM. Zeman už dříve slíbil, že Babiše podruhé jmenuje premiérem ještě před vyhlášením výsledků referenda ČSSD o vstupu do koalice s ANO, tedy do poloviny června. Babiš má po skončení dnešní schůzky předstoupit před novináře.

Prezident Babiše jmenuje znovu do premiérské funkce bez ohledu na výsledek sociálnědemokratického referenda. Prezident tím chce podle svých slov vznik kabinetu, který by se opírat o důvěru poslanců, urychlit. Tento krok je podle něj tlakem na ČSSD i na Babiše. Předpokládá ale, že sociální demokracie v referendu vládní účast podpoří. V případě kladného výsledku referenda chce Babiš prezidentovi do konce června předložit návrh nových ministrů.