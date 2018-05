Babiš: Jenom hlupák může kritizovat vládu za mapování investic

PRAHA Jenom hlupák může kritizovat vládu za to, že při výjezdech do krajů mapuje potenciál investic. Na úterním Setkání lídrů českého průmyslu a exportu to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Jednobarevný kabinet bez důvěry při pravidelných návštěvách krajů slibuje peníze například na sport, infrastrukturu nebo ekologické projekty.

Server iHned.cz vyčíslil v březnu hodnotu těchto slibů na téměř 70 miliard korun. Podle ekonomů jsou sliby nesplnitelné, dodal web. „Toto může říkat jenom skutečně hlupák, který v životě nic nepostavil. Ani tu psí boudu. Dobře víte, že všichni máme investiční plány,“ uvedl dnes Babiš. Podotkl, že stejně tak je normální, že investiční plány má jakákoliv firma. „Dlouhodobé i krátkodobé. A potom to rozděluje na priority, podle toho jak se vyvíjí její hospodářský výsledek,“ dodal. Babiš dříve prohlašoval, že chce řídit stát jako firmu.

Hlavním problémem tuzemských firem je podle něj nedostatek pracovní síly. Babiš zopakoval své dubnové vyjádření, že je mimo jiné třeba změnit a vylepšit činnost úřadů práce, aby firmám posílaly chybějící pracovníky. Proti vyjádření se tehdy ohradily odbory. Tripartita bude muset také řešit možné přijetí dalších zaměstnanců do firem v Česku, dodal dnes premiér.

V návrhu programového prohlášení možné budoucí vlády ANO a ČSSD, kterou by mohla podporovat KSČM, se píše, že bude kladen důraz na zvyšování investic a efektivní čerpání zdrojů na investice z Evropské unie. „Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo být nejbližším partnerem pro územní samosprávné celky a zároveň jej chceme transformovat do nového konceptu ministerstva veřejných investic,“ dodávají v něm strany.