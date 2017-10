Ryba smrdí od hlavy, kritizoval Babiše Zaorálek. Chcete rozprodat ČEZ, opáčil lídr ANO

PRAHA Jako by platilo přísloví, že největší nepřátelé jsou koaliční partneři. Takto vypadala předvolební debata šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka. Ministr zahraničí kritizoval Babiše kvůli dotační kauze Čapí hnízdo, ten prozměnu obviňoval ČSSD z podílu na současném údajném korupčně-klientelistickém systému. Nicméně zatímco Babiš připustil, že si další vládní spolupráci s ČSSD umí představit, podle Zaorálka se však ANO musí pro možnou koalici vypořádat s trestním stíháním svého šéfa.

„Lidi potřebují na bydlení hypotéku, vy jste si vzal dotace z Evropské unie,“ vytkl Zaorálek Babišovi kauzu, v níž je lídr hnutí ANO obviněný z dotačního podvodu při získání 50 milionů korun na vybudování farmy Čapí hnízdo. Babiš opáčil, že stávající politická garnitura v čele s ČSSD hodlá účelově rozprodat ČEZ. Sociální demokracii pak zkritizoval, že nepodporovala registr smluv. „Kdybychom tady mluvili o korupci ČSSD, tak z toho bude delší seriál než Ordinace v růžové zahradě,“ uvedl.

Babiš se Zaorálkem přijeli do ČT pozdě Duel na Nově skončil ve 21:22, cesta do přímého přenosu České televize zabrala Zaorálkovi a Babišovi necelou půlhodinu. ČT přitom původně chtěla začít ve 21:30. Možnost debatovat ve veřejnoprávní televizi dostali kromě nich i lídři dalších osmi stran s nejvyšším volebním potenciálem, tedy ODS, KSČM, TOP 09, SPD, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a Zelených.

Hned v úvodu debaty její aktéři komentovali diskutované zdražování másla. Zaorálek se Babiše zeptal, kolik na tom trhne, když Agrofert vyrábí polovinu másla v ČR. V souvislosti s ohlášeným růstem cen vajec podle něj navíc může Babišův byznys ohrozit oslavy Vánoc. Exministr financí se bránil tím, že trend je celosvětový a vychází mimo jiné z rostoucí spotřeby másla v Číně. Oba aktéři diskuse se vypořádali s otázkou, kolik stojí máslo a chleba.

Zaorálek pak Babiše napadl také kvůli tomu, že přes agentury v jedné z firem Agrofertu, jenž lídr ANO uložil do svěřenského fondu, zaměstnává ilegální imigranty. Babiš to ostře odmítl. „Pan Chovanec (ministr vnitra Milan Chovanec, pozn. aut.) permanentně posílal cizineckou policii do našich firem. A nenašli tam nic. Je to zase nějaký výmysl,“ opáčil ministrovi financí šéf ANO.

Andrej Babiš a Lubomír Zaorálek po debatě.

Koranteng prý musel bránit fyzické konfrontaci

Debatu moderátor Rey Koranteng rozdělil na několik tematických bloků, v diskusi se tak dostalo na stav českého hospodářství, budoucnost důchodového systému, imigraci či vztah České republiky k Evropské unii. Oba aktéři si často skákali do řeči, Koranteng je musel opakovaně mírnit. V reklamních blocích pak podle něj došlo mezi oběma aktéry málem k fyzické konfrontaci.

V debatě o důchodech Babiš slíbil, že v případě vítězství ANO zreformuje důchodový systém. „Chceme oddělit důchodový systém od rozpočtu, založit ho na více zdrojích a zajistit valorizaci penzí,“ uvedl Babiš. Zaorálek se naopak opřel o studie, podle nichž je stávající důchodový systém udržitelný.

Babiš v bloku o imigraci uvedl, že její řešení leží mimo Evropu. Evropští lídři se prý musí spojit v boji proti pašerákům lidí. Zaorálek opáčil, že Česko je bezpečnou zemí a že aktuálně žádná krize nehrozí. Podle něj se Česká republika na řešení přistěhovalecké problematiky aktivně podílí. „Zapomněl jste na to, že pan ministr Chovanec poslal 700 policistů na řecko-makedonskou hranici,“ vytkl pak Babišovi.

‚Zaorálek lže, to mě mrzí, měl jsem ho rád‘

Lídr ANO ve vztahu k EU ujistil o postoji svého hnutí, že nechce zavést euro a nestojí o hlubší integraci. „Euro by bylo riziko pro naše podnikatele,“ uvedl svůj argument. Podle Zaorálka zase není důvod s přijetím eura spěchat. Babiš v této souvislosti opakovaně napadal premiéra Sobotku, že neudržuje patřičné vztahy s evropskými partnery. „Vláda fungovala. Pan Babiš se tváří, že jediné, co bylo na vládě dobré, byl on,“ reagoval Zaorálek.

Závěrečný apel diskuse pojal lídr ANO dramaticky, že to je poslední možnost porazit stávající údajný korupčně-klientelistický systém. Babiše pak na Zaorálkovi mrzí, že prý začal brutálně lhát. „A to mě mrzí, měl jsem ho rád,“ uvedl. Volební jednička ČSSD na oplátku označila Babiše za dravce, který likviduje konkurenci. „Sociální demokracie je jediná strana v této zemi, která nebude rozdělovat společnost a která chce sociální smír,“ snažil se pak nalákat voliče.

Duel na Nově začal krátce před 20:00. Odvysílání souboje jedniček ANO a ČSSD chtěli zabránit Piráti, televize podle nich měla poskytnout prostor také zástupcům dalších stran. Soud ale jejich žalobu zamítl jako nedůvodnou. Krátce po půl desáté Česká televize odstartovala svou debatu celostátních lídrů deseti stran s největším volebním potenciálem, kam dorazili i Babiš se Zaorálkem.