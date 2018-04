Babiš si jede pro ‚noty‘ za Zemanem do Lán, v Německu se bude stávkovat na letištích

PRAHA Premiér v demisi Andrej Babiš vyrazí na prezidentem Milošem Zemanem do Lán. Šéf hnutí ANO prohlásil, že nemá žádný návrh, jak sestavit vládu po krachu jednání s ČSSD a že přenechává iniciativu Zemanovi. Co Babišovi prezident poradí?

Prezident Miloš Zeman přijme v 18 hodin premiéra v demisi Andreje Babiše, který ho požádal o schůzku po krachu jednání s ČSSD o vládě. Babiš nebude prezidentovi nabízet možnosti řešení. Hodlá si vyslechnout Zemanův názor a doporučení. „Rozhodující je, co řekne pan prezident,“ sdělil Babiš.

Babiš pro pondělní Lidové noviny podotkl, že bude akceptovat, pokud prezident Zeman pověří sestavením vlády někoho jiného z hnutí ANO. Od prezidenta ale takový krok neočekává. Prezident republiky pověřil Babiše sestavením kabinetu po loňských říjnových volbách, ve kterých jeho hnutí získalo nejvíc hlasů. Babiš vytvořil jednobarevnou menšinovou vládu, která v polovině ledna nezískala důvěru sněmovny. Prezident poté pověřil Babiše jednáním o vzniku nového kabinetu, přičemž premiérovi dal dostatek času do léta.

Proti Babišovi se Zemanem demonstrovalo v pondělí večer několik tisíc lidí nejen v Praze, ale i v dalších českých městech. Lidé měli desítky transparentů, skandovali například „Babiše do koše!“ nebo „Ano? Ne!“ nebo „Je to pravda, je to tak, vládne nám tu StBák!“.



Ve 14 hodin začne dubnová schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci by se měli věnovat předlohám ve druhém čtení, mj. zmírněním zákona o střetu zájmů a novelou o ochraně ovzduší. Na začátku schůze složí slib nový poslanec za ČSSD Roman Sklenák, který nabyl poslanecký mandát po Bohuslavu Sobotkovi.

V Německu se očekávají stávky na největších letištích: ve Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově, Kolíně nad Rýnem a Brémách. Problémy v letecké dopravě se dotknou i Česka.

Ve 13 hodin upozorní České unie sportu, Svaz měst a obcí, Česká obec sokolská a sdružení sportovních svazů na téma neudržitelný a dlouhodobě podfinancovaný stav sportovišť v městech a obcích.



A začala motorkářská sezona. Při té příležitosti pořádá BESIP tiskovou konferenci, na níž promítne reálné ukázky krizových situací z pohledu motocyklisty a řidiče automobilu. BESIP rovněž představí plán letošních aktivit zaměřených na motorkáře a statistiky týkající se této skupiny účastníků silničního provozu.