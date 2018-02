Babiše čeká jednání s novými špičkami ČSSD a hrají se hokejová čtvrtfinále

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu odpoledne setká s nově zvoleným předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a statutárním místopředsedou sociálních demokratů Jiřím Zimolou. „Bude to určitě první nástřel, kde se dozvíme, jak to ČSSD s námi myslí a jaké jsou jejich představy,“ řekl.



Babiš chce ve vládě zůstat. Sociálním demokratům nechce na středečním jednání nabízet nic. „My nebudeme nikomu nic nabízet. My se zeptáme sociální demokracie zaprvé, jestli s námi chce jít do vlády. Odpověď bude buď ano, nebo ne. Pokud bude ne, tak se zeptáme, jestli na základě nějakých programových dohod chtějí tolerovat vznik naší vlády. Pokud na první otázku bude odpověď ano, tak se zeptáme, za jakých podmínek. A od toho se bude odvíjet jednání,“ řekl Babiš.

Vyloučil také, že by ANO vyhovělo požadavku ČSSD i dalších stran, aby sám ve vládě nebyl, protože ho policie stíhá pro podezření z podvodu. „My jsme jasně řekli, že jediným kandidátem na premiéra za hnutí ANO jsem já. Ať to zkusí už pochopit,“ řekl směrem k ostatním stranám. Babišovo trestní stíhání označili za překážku pro vládní spolupráci s ANO sociální demokraté, lidovci a Starostové. Ve spolupráci s těmito stranami by ANO mohlo mít ve Sněmovně většinu.



Mluvit o vládě se bude i na Hradě. Ve 14:00 totiž prezident Miloš Zeman přijme předsedu KSČM Vojtěcha Filipa a předsedu SPD Tomia Okamuru.

O semifinále. Na olympijských hrách se odehrají všechna čtyři čtvrtfinále hokejového turnaje. Češi se Spojenými státy bojovali už dnes nad ránem, od 08:40 proběhne souboj Rusko - Norsko, od 13:10 Kanada - Finsko a Švédsko - Německo. Kromě toho se bude soutěžit třeba v běhu na lyžích. Od 9:00 začne kvalifikace sprintu dvojic volně muži a ženy (Jakš, Razým - Nováková, Beroušková), od 11:00 je finále. Všechno olympijské dění sledujeme v on-line přenosu.

Soud o Bingo. Soud v Praze pokračuje v projednávání případu Pavla Fantyše, který byl odsouzený za zmanipulování televizní hry Bingo v 90. letech. Fantyš v roce 1995 uprchl do ciziny, dopaden byl loni v létě. Po převezení do Česka požádal o nové projednání svého případu.

Demonstrace přeživších. Studenti z floridské střední školy, kde při střelbě minulý týden zahynulo 17 lidí, chystají demonstraci u sídla floridského zákonodárného shromáždění v Tallahassee.