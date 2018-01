Babiše čeká vysvětlování zprávy OLAF i hlasování o jeho nové vládě. Německo oznámí počet migrantů

Opravdu nabitý den čeká premiéra Andreje Babiše. Brzo ráno okomentuje novinářům zprávu evropského úřadu OLAF ke kauze Čapí hnízdo a hned nato bude na stejné téma mluvit s poslanci, kteří rozhodnou, zda ho vydají policii. Následovat bude hlasování o důvěře jím sestavené vládě. Ze všech událostí vám přineseme on-line reportáž.

- Už v 07.30 se premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vyjádří ke zprávě OLAF v kauze Čapí hnízdo. Evropský úřad pro boj proti podvodům o vyšetřování farmy vydal obsáhlou zprávu, kterou zaslal českému ministerstvu financí a stala se také součástí policejního spisu. V závěrech vyzývá k vynětí farmy z projektů dotovaných Evropskou unií. Píše také o nesrovnalostech v projektu Čapího hnízda. Farma je mezi majetkem, který premiér Andrej Babiš (ANO) loni převedl do svěřenského fondu.

Česká policie kvůli dotaci obvinila 11 lidí, kromě Babiše i místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Oba politici označují obvinění za účelové. Vzhledem k tomu, že byli v říjnu znovu zvoleni do sněmovny, musí poslanci opět rozhodovat o jejich vydání k trestnímu stíhání.



- A už 8.00 bude o vydání Babiše a Faltýnka jednat sněmovní mandátový výbor. Ten by pak měl vydat své doporučení Sněmovně. Babiš a Faltýnek mají možnost se před poslanci vyjádřit.



- Sněmovna bude pokračovat v projednávání žádosti vlády Andreje Babiše o vyslovení důvěry. Jednání bylo přerušeno 10. ledna a už tehdy bylo téměř jisté, že Babiš důvěru nezíská. Pro většinu stran je jako premiér nepřijatelný. Sociální demokraté a křesťanští demokraté zatím vetují účast ve vládě s obviněným politikem. Další demokratické strany nechtějí vládnout s ANO (ODS, TOP 09, Piráti, STAN).

- Na stejný termín je svoláno také zahájení řádné lednové schůze sněmovny. Poslanci by na ní měli jednat podle návrhu programu mj. o eReceptech a o návrhu ODS na zrušení elektronické evidence tržeb.V návrhu programu je mj. také opakovaná volba předsedy komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD.



- Na ministerstvu dopravy proběhne jednání o budoucnosti zadávacího řízení na správce mýtného systému na další desetileté období. Nyní systém spravuje konsorcium vedené rakouskou společností Kapsch. Tu by ale po roce 2019 mohl vystřídat někdo jiný.

- Začíná výstava Symbolická moc českých korunovačních klenotů. Korunovační klenoty budou poprvé vystaveny v nové vitríně, která umožní prohlédnout si například svatováclavskou korunu ze všech stran. Do tradiční Gočárovy vitríny bude umístěna přilba sv. Václava, jeho zbroj a meč. Přístup do Vladislavského sálu je jako obvykle z Jižních zahrad a přes Býčí schodiště. Výstava potrvá do 23. ledna.

- Bude jednat Rada hlavního města Prahy. Na programu je získání stoprocentního podílu ve firmě Pražské službu, vymáhání neuhrazených pohledávek za odtah a parkovné aut nebo soutěž řešení Vítězného náměstí. Radní projednají rovněž granty v oblasti kultury.

- Proběhne plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci budou dopoledne diskutovat s Donaldem Tuskem o prosincovém summitu, brexitu, migraci či obraně. Následovat má rozprava o zpřísnění pravidel pro vývoz technologií umožňujících sledování občanů, zneužitelných k porušování lidských práv.

- Evropská komise se na svém pravidelném jednání bude zabývat kromě jiného nakládáním s odpady a plasty, spravedlivým zdaněním podniků, snižováním rizik v bankovním sektoru a také souborem kroků týkajících se vzdělávání.

- Papež František zahájí oficiální program své návštěvy v Chile. Ráno v devět hodin místního času se setká s prezidentkou Michelle Bacheletovou, poté odslouží mši v parku, odpoledne navštíví ženskou věznici v Santiagu a večer se v katedrále v Santiagu setká s biskupy a kněžími; poté má soukromé setkání s jezuity.

- Do úřadu má nastoupit nový liberijský prezident a bývalý fotbalista George Weah, který vyhrál loňské volby.

- Porota oznámí, který výraz se stal německým „paslovem“ roku. Loni jím bylo slovo Volksverräter (zrádce národa). Letos mají šanci výrazy Bioněmec či fake news.

- Německý ministr vnitra Thomas de Maiziére představí migrační statistiku za loňský rok. Právě Německo se potýká s a si největší vlnou migrantů. Problém má také zásadní vliv na současnou německou politiku.

- Sledujeme další vývoj okolo vznikající německé vlády. V Bavorsku i o ní jednají zemští poslanci CSU. Šéf SPD Martin Schulz se zatím snaží spolustraníky přesvědčit, aby velkou koalici podpořili.