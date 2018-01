Bartoš zůstane předsedou Pirátů, místopředsedkyní byla zvolena Olga Richterová

BRNO V sobotu na jednání celostátního fóra České pirátské strany v Brně obhájil předseda Ivan Bartoš svou funkci. Neměl žádného protikandidáta. První místopředsedkyní byla zvolena poslankyně Richterová. Nejvyšší stranický orgán hlasoval o podobě nového vedení, protože podle stanov museli dosavadní představitelé Pirátů tři měsíce po sněmovních volbách dát funkce k dispozici. Piráti mají cíl uspět v příštích sněmovních volbách a v příštím volebním období se aktivně zapojit do sestavování vlády.

První místopředsedkyní Pirátů se stala poslankyně Olga Richterová. Dalšími místopředsedy se stali poslanec Radek Holomčík, předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek a poslanec Mikuláš Peksa. Richterová a Holomčík jsou v předsednictvu nováčky, nahradili místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Pikala a Martina Šmída, kteří už nekandidovali.



Bezprostředně po zvolení Bartoš poděkoval členům za podporu i za jejich práci ve volbách. Zopakoval, že si Piráti musí do budoucna klást vysoké cíle. „Vize musí být smělé. Kdybychom byli při zemi, tak nikdy nejsme tam, kde jsme teď,“ řekl.



Během sobotního dopoledně Bartoš ve svém kandidátském projevu zdůraznil, že pro další růst podpory Pirátů je třeba, aby splnili své sliby ze současných voleb a aby neztratili pokoru. V současném volebním období se Piráti zavázali být konstruktivní opozicí. „I ta opoziční práce, když se dělá dobře, tak se nakonec přetaví v hlasy a Pirátská strana roste,“ řekl Bartoš.





„V následujícím volebním období, pokud budeme pracovat tak, jak jsme voličům slíbili, tak máme šanci na to v dalších volbách výrazně uspět a porazit i třeba nyní nejsilnější hnutí ANO. Je to cílem, měli bychom se podílet aktivně na sestavování vlády v dalším volebním období,“ řekl Bartoš. Menšinovou vládu, kterou nyní sestavil předseda ANO a premiér Andrej Babiš, se Piráti podpořit nechystají.

Za své cíle v roli předsedy strany označil Bartoš proměnu Pirátů v decentralizovanou politickou sílu, která bude mít zastoupení ve všech regionech a umožní uplatnění v politice schopným lidem, kteří dosud byli politickou praxí znechuceni. Chce také pracovat na transparentnějším fungování Sněmovny a prosazovat v dolní komoře Parlamentu pirátské priority. Připomněl, že první návrh zákona, který by zrušil výjimku ČEZ z registru smluv, už Piráti předložili.

Bartoš byl jediným kandidátem na předsedu Pirátů, v internetovém hlasování získal 276 z 293 odevzdaných hlasů. Ti ho volili nejen na celostátním fóru přímo v Brně, ale i prostřednictvím internetu. Zasedání fóra v Brně se účastní zhruba dvě stovky Pirátů, další členové strany ale mohli hlasovat po internetu. Do volby se zapojilo 293 z 541 oprávněných členů.

Později během soboty bude celostátní fórum volit i místopředsedy strany a rozhodovat o dílčích úpravách stanov. V neděli se budou v Brně expertní skupiny strany zabývat programovými body Pirátů.

Piráti nebudou dávat doporučení pro prezidentské volby

Piráti nebudou dávat doporučení voličům, pro koho hlasovat v prvním kole prezidentské volby, ale nechají to na rozhodnutí členů. Novinářům to v sobotu řekl znovuzvolený předseda strany Ivan Bartoš. Uvedl, že sám sice své preference oznámí, volba je ale odpovědnost každého jednotlivce. Podotkl také, že nemá sympatie, které by ho vedly k hlasování pro úřadujícího prezidenta Miloše Zemana.

„Já bych chtěl apelovat na to, aby lidé šli volit v těchto volbách. A hlavně aby nehledali někoho, kdo jim poradí, koho mají volit. Aby si řekli, co má dělat prezident, jakou si přejí Českou republiku za pět nebo více let, a šli volit podle toho. Protože informovaná volba je teprve bohatství demokracie,“ řekl Bartoš. „Zvolení či nezvolení toho či onoho je osobní zodpovědnost každého člověka. Toho, co volí, i toho, co se rozhodne, že volit nebude,“ uvedl.

Sám hodnotí postoje jednotlivých kandidátů a před volbami hodlá oznámit, pro koho bude hlasovat. Sympatie k Zemanovi ale nemá. „Prezident Zeman je už starý člověk, má zdravotní problémy, jeho výroky v zahraniční politice nejsou v souladu se zahraniční politikou České republiky, kterou určuje vláda České republiky,“ řekl.

Radek Bartoníček (Twitter) @R_Bartonicek Hodně me překvapilo, ze předseda pirátů Ivan Bartoš se v projevu na "sjezdu" vůbec nezmínil o volbě prezidenta. Proto jsem se ho na tiskovce na toto zeptal s tím, jestli záměrně nevystupuje proti Miloši Zemanovi... Tady je odpověď - docela konkrétní a zajímavá...

Bartoš také řekl, že Zeman polarizuje společnost. „Moje požadavky na prezidenta jsou, aby to byl slušný čestný člověk, urovnával rozbroje v české společnosti,“ uvedl.

Piráti na svých stránkách zavedli nezávaznou anketu pro své členy a příznivce, kteří diskutují o tom, kterého prezidentského kandidáta považují za nejvhodnějšího. Největší podporu dosud vyjadřují diskutující Marku Hilšerovi, Jiřímu Drahošovi a Michalu Horáčkovi.