Bílí profesoři na univezitách v Británii dostanou mentory z menšin. V rámci boje s předsudky

LONDÝN/PRAHA Bílí univerzitní profesoři ve Velké Británii budou mít podle nového vládního plánu k ruce mentory, kteří je budou upozorňovat na jejich předsudky a nevědomou zaujatost. Všechny pozice obsadí juniorní kolegyně z etnických menšin.

„Z toho, co je zatím jasné o nevědomé zaujatosti, jasně vyplývá, že jí podléháme všichni, ale čím více se o ní naučíte a jste si ji vědomi, tím lépe se s ní dokážete vyrovnat,“ uvedl pro deník The Daily Telegraph profesor John Rowe, který dohlíží na vedení projektu na Birminghamské univerzitě.



Rowe doufá, že tento program pomůže zavedeným profesorům překonat jejich vlastní předsudky a že se budou „cítit značně nepohodlně“.

„Zatímco je jasné, že ženy a menšiny trpí komplikacemi v profesní kariéře, nikdo nedokáže přesně vysvětlit proč,“ uvedl Rowe s tím, že k profesorům na univerzitách budou proto přiřazeny mladší kolegyně s etnických menšin, aby jim pomohly s předsudky bojovat.

„Není to o tom, že jsou zde nějaké otevřené předsudky – jde spíše o to, jak systém funguje a jak se vyvinul. My chceme zjistit proč,“ vysvětluje profesor, který má na starosti výzkum na Birminghamské univerzitě. Doufá, že celý proces přinese odhalení příčin toho, proč ženy a etnické minority nejsou dostatečně zastoupené ve špičce akademického prostředí.

„Jsme si velice dobře vědomi toho, že předchozí pokusy věnovat se těmto nerovnostem nebyly úspěšné, proto zkoumáme nové způsoby, jak podpořit postup našich kolegyň a kolegů z národnostních menšin,“ řekl Rowe.

Výzkum se podle něj má věnovat otázkám, zda existuje zaujatost, pokud je známý gender akademiků, nebo zda jsou ženy více povzbuzovány ke studiu specifických předmětů. Probíhat bude na dvou univerzitách v Birminghamu a jedné ve velšském Aberystwythu.

Projekt je financován vládní agenturou zvanou Výzkumná rada pro inženýrství a fyziku a je součástí iniciativy proti diskriminaci v daném odvětví. S „nevědomou zaujatostí“ bojují prý i na univerzitě v Oxfordu, kde řada zaměstnanců musela podstoupit semináře a workshopy.