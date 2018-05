Brabec: ANO nemá plán B pro případ neúspěchu referenda v ČSSD, o novičoku už není třeba jednat

PRAHA Hnutí ANO nepřipravuje žádný plán B pro případ, že by referendum uvnitř ČSSD o vstupu do společné vlády nedopadlo kladně. Kdyby taková situace nastala, hnutí ANO by o ní muselo jednat. V nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl místopředseda ANO a vicepremiér v demisi Richard Brabec.

Sociální demokraté až do půlky června ve vnitrostranickém referendu hlasují, zda má jejich strana vstoupit do menšinové vlády hnutí ANO podporované komunisty.



„Nemáme plán B, nepřipravujeme ho. Odmítám to, že bychom jednali naoko se sociální demokracií a mezitím připravovali nějakou variantu viz ta takzvaná hlasovací mašinerie,“ řekl Brabec. Hlasovací mašinerií nazývají některé opoziční strany společné hlasování SPD Tomia Okamury a KSČM s hnutím ANO. Tato formace má ve sněmovně 115 hlasů.



Opozici se nelíbí, že prezident Miloš Zeman dosud neurčil termín druhého pověření lídra ANO Andreje Babiše sestavením vlády. Prezident totiž v uplynulém týdnu řekl, že jmenuje předsedu ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše premiérem znovu, a to bez ohledu na výsledek sociálnědemokratického referenda. Opět se také vyslovil proti předčasným volbám. Předseda ODS Petr Fiala v souvislosti se Zemanovými výroky varoval, že je Česká republika v nejhlubší politické krizi od roku 1989.

Možné koalice ve sněmovně 115 hlasů - ANO + SPD + KSČM 108 hlasů - ANO + ČSSD + KSČM 103 hlasů - ANO + ČSSD + KDU-ČSL 103 hlasů - ANO + ODS

„Chování Miloše Zemana je problém, protože si zřejmě Babiš nemusí hledat ve sněmovně většinu a díky tomu si ANO dělá, co chce. Je možné, že Zeman vytváří tlak na referendum ČSSD. Krize trvá už sedm měsíců a je to nejdelší a nejhlubší politická krize v České republice od roku 1989. Jsme blízko polokomunistické vlády, která by byla velmi nebezpečná,“ řekl Fiala.



Šéf Pirátů Ivan Bartoš zase kritizuje návaznost jmenování Babiše premiérem na vnitrostranické referendum ČSSD.

„Myslím si, že se jmenováním by se mělo určitě počkat na výsledek referenda. Celé referendum je podezřelé, protože se vydávají průběžné výsledky a je tam možnost nátlaku na ty, co ještě nehlasovali,“ tvrdí Bartoš.



Brabec, Bartoš i Fiala se ale shodují v jednom. Předčasné volby jsou pro ně až poslední variantou poté, co budou vyčerpána všechna ostatní řešení. Richard Brabec dokonce dokonce označil předčasné volby za selhání politiků.

Bude se jednat o novičoku?

Neshoda mezi stranami panuje také ohledně výroků Miloše Zemana kolem kauzy novičok. Její projednávání navrhl předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek.

Podle Brabce se už k novičoku vyjádřili v médiích všichni a není potřeba se tímto jednáním zdržovat od důležitějších úkolů Poslanecké sněmovny.

S tím nesouhlasí ani Bartoš ani Fiala. „Zeman nemůže BIS (Bezpečnostní informační službě) zadat úkol v přímém přenosu televize a pak oznámit výsledek, který je zaprvé tajný a zadruhé se shoduje s politikou Ruska. Proto by se to mělo ve sněmovně projednat. Týká se to bezpečnosti a zahraniční politiky státu a ANO ustoupilo v debatě o projednávání kauzy novičok panu Filipovi z KSČM, kterému se to nelíbilo,“ myslí si Brabec.

„Prezident svými výroky o novičoku veřejnost neuklidnil a také proto bychom o tom měli jednat ve sněmovně,“ dodal Bartoš.