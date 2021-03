Babiš odletí do Izraele, zastupitelé Letňan budou řešit miliardáře a skončí dražba Maradonova porsche

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Pro veřejný sektor, a to pro úřady s 50 a více pracovníky, začíná platit povinné testování na koronavirus. Od 17. března nebudou zaměstnanci bez negativního testu vpuštěni na pracoviště.

Premiér Andrej Babiš (ANO) odpoledne poletí na dvoudenní návštěvu Izraele, kde bude jednat o očkování proti covidu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s ním opět nepoletí. Naopak by součástí delegace stejně jako v případě únorových cest do Maďarska a Srbska měli být hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal nebo přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková.

Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci mají schvalovat zrychleně úpravu dokládání příjmů kvůli sociálním dávkám, novelu, kterou by ČNB zejména dostala zákonnou pravomoc určovat podmínky úvěrů na bydlení, a rozšíření okruhu postižených lidí s nárokem na některé pomůcky. Měla by pokračovat ve schvalování návrhu KSČM na uzákonění nejméně pětitýdenní dovolené. Odpoledne by se poslanci měli věnovat předlohám v prvním čtení.

V 11:30 je v plánu tisková konference ministra vnitra Jana Hamáčka po jednání Ústředního krizového štábu.

V 11:00 má začít tisková konference Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Témata budou léčba ivermektinem, kapacity nemocnice v souvislosti s epidemií covidu a očkování.

Odpoledne bude mimořádné zasedání zastupitelů pražských Letňan, budou řešit jednání zastupitele a miliardáře Pavla Sehnala, který se podle médií nechal neoprávněně naočkovat proti covidu-19. Na programu je také nesouhlas městské části s výstavbou při ulici Jančova.

V americkém státě Texas přestává platit povinnost nosit roušky. Také mohou znovu otevřít obchody a restaurace, a to bez kapacitních omezení.

Uskuteční se akce Vlajka pro Tibet, ke které se připojí nejméně 802 obcí, měst, městských částí nebo krajů a 114 českých škol. Spolek Lungta v 16:00 před čínským velvyslanectvím umístí 156 tibetských vlajek, které budou symbolizovat 156 Tibeťanů, kteří se upálili na protest proti politickému, náboženskému a kulturnímu útlaku.

Obvodní soud pro Prahu 5 se bude zabývat případem bývalého kriminalisty Luďka Vokála a podnikatele Albina Arifoviče. Vokál čelí obžalobě z korupce a úniku informací, Arifovič pak z podplácení.

Soudy v Moskvě mají řešit případ Ljubov Sobolové, právničky Fondu boje proti korupci opozičního politika Alexeje Navalného, která čelí obvinění z nezákonného vniknutí do cizího bytu, a také žalobou oligarchy Jevgenije Prigožina, který se od Navalného a dalšího opozičního politika Vladimira Milova domáhá deseti milionů rublů jako odškodnění za šíření nehodnověrných informací.

V Belgii skončí virtuální dražba Porsche 911, kterým jezdil legendární argentinský fotbalista Diego Maradona.

Kvůli kontrole technologie a čištění kamer bude od 10. března od 23:00 do 11. března do 05:00 uzavřen tunel Mrázovka.